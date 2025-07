Alors que Lionel Messi gagnait 138 millions à Barcelone, voilà combien touchait Cristiano Ronaldo au Real Madrid

La différence de salaires entre Lionel Messi à Barcelone et Cristiano Ronaldo au Real Madrid a été dévoilée.

Ils ont dominé la planète football pendant plus d'une décennie. Lionel Messi au FC Barcelone et Cristiano Ronaldo au Real Madrid ont constitué l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de ce sport. Le premier, maître à jouer du Barça, a empilé pas moins de 36 trophées avec les Blaugrana. Le second, star du Real, a signé 451 buts en 438 matches., remportant cinq Ligue des champions avec la Casa Blanca.

Mais à la différence de leur rivalité sportive, la balance économique a longtemps penché en faveur de Lionel Messi. Selon les données enregistrées en 2021, l'Argentin touchait, au sommet de sa carrière, un total de 138 millions d'euros par an, primes comprises. Une somme astronomique qui a d'ailleurs fini par peser lourd dans les finances du club, contraint de le laisser partir peu de temps après. A la même époque, Cristiano Ronaldo percevait 25 millions d'euros annuels au Real Madrid, un salaire déjà colossal à la fin des années 2010, mais largement en deçà de celui de son grand rival.

Aujourd'hui, les trajectoires ont largement divergé. A plus de 40 ans, le Portugais est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire après la signature de son contrat avec Al Nassr portant jusqu'en 2027 à plus de 200 millions d'euros par saison. De son côté, Lionel Messi perçoit un salaire de 12 millions de dollars, pouvant grimper jusqu'à 20 millions en ajoutant les partenariats.