"Dépense ton argent en..." : le conseil de Fabregas pour Lamine Yamal et les jeunes

Cesc Fabregas a livré quelques conseils à la jeune génération, et notamment à Lamine Yamal.

Cette saison, la fulgurante ascension de Lamine Yamal, à peine 18 ans, impressionne. L'ailier barcelonais, vainqueur de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, sort d'une superbe saison, au point de figurer parmi les candidats crédibles au Ballon d'or aux côté d'Ousmane Dembélé ou encore Raphinha. Mais le jeune espagnol est aussi la cible de polémiques depuis quelques semaines. Sa récente fête d'anniversaire à Ibiza a fait beaucoup de bruit. En cause, la présence de personnes atteintes de nanisme engagées pour divertir les invités, une pratique interdite en Espagne.

Alors que l'entourage du joueur est pointé du doigt pour mauvaise influence auprès du joyau barcelonais, Cesc Fabregas, actuel entraîneur de Como en Italie, a livré un message fort à Lamine Yamal pour la BBC : "Investis ton argent dans ce qui te fera de toi un meilleur joueur et un homme plus équilibré". Fabregas encourage par ailleurs les jeunes à se concentrer sur leur bien être, avec une bonne hygiène de vie et un sommeil de qualité. Un conseil d'autant plus précieux que la tentation de l'excès guette de plus en plus Lamine Yamal. De quoi faire douter les spécialistes quant à sa longévité dans le football. Il y a quelques jours, Bruce Grannec, dans un live Twitch, ex champion du monde de FIFA et connu pour ses analyses souvent pertinentes, n'hésitait pas à prédire que Lamine Yamal serait un "pétard mouillé" dans le futur.