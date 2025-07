Le fils de Cristiano Ronaldo réprimandé par sa grand mère, la vidéo devient virale

Dans une vidéo devenue virale, Cristiano Ronaldo Jr se fait recadrer par sa grand mère.

Cristiano Ronaldo jr a beau ne pas avoir de réseaux sociaux, à 15 ans, le fils de Cristiano Ronaldo attire les regards lors de chacune de ses sorties. Alors que le jeune homme participait à un live Twitch aux côtés des créateurs de contenus portugais, Rakai et Tota Mc, sa grand mère est apparue pour interrompre l'activité.

Diffusé depuis l'intérieur d'une voiture, le live de plus de trois heures a suivi Cristianinho dans une virée entre amis, dont son cousin Dinis Pereira. Dans une ambiance détendue, le groupe se rend alors dans la maison familiale de la famille Ronaldo à Madère. Là, au beau milieu d'une partie de football dans le jardin, Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo est venu interrompre l'activité.

"On arrête tout, je vais me reposer. Et je veux toutes ces affaires rangées, rien ne reste ici !" s'est-elle exclamée. Une scène particulièrement authentique, captée en direct devant des milliers de personnes, et qui n'a pas tardé à circuler sur Tik Tok et Instagram. Les internautes se sont régalés de l'intervention franche de la matriarche : "Comme une vraie grand mère portugaise", "exactement comme ma mère quand j'était petit" ou encore "voila d'où vient la discipline de Cristiano Ronaldo".