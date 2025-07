DIRECT. France - Allemagne : suivez le match

20:25 - Une revanche dans l'air

Trois ans après leur défaite lors du dernier Euro (2-1), Laurent Bonadei ne s'estime pas favori pas face à l'Allemagne, deuxième de sa poule et lourdement battue lors de la dernière rencontre par la Suède (4-1) : "Pour être favori, il faut avoir gagné un trophée. On va jouer l'Allemagne (en quarts de finale, samedi) qui a gagné 8 fois l'Euro. L'Allemagne sera donc favorite. Mais on est des challengers coriaces, on va donner du fil à retordre à tous nos adversaires. L'Allemagne est mieux classée que nous au classement FIFA. Elles ont été lourdement battues par la Suède (4-1), elles vont certainement se remobiliser". Pour le sélectionneur tricolore, cette grande affiche est un test : "C'est un bon test. On va monter dans l'intensité, mais on a déjà été servis. C'est une bonne rencontre aussi pour s'évaluer et voir la progression de cette équipe. Je disais il y a quelques semaines que les joueuses et ce groupe avaient progressé un peu plus vite que ce que je l'avais imaginé, et tant mieux, ça nous donne plus d'ambition dans cet Euro. Demain (samedi), c'est vraiment le match idéal pour voir où on en est".