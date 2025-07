France - Allemagne : "Un petit goût de revanche"... face à leur bête noire, les Bleues veulent rallier les demies

Ce samedi soir, l'équipe de France affronte l'Allemagne en quarts de finale de l'Euro féminin 2025. Un nouveau choc pour les Bleues face à leur bête noire en compétitions officielles.

Qui de la France ou de l'Allemagne rejoindra l'Espagne en demi-finales de l'Euro féminin 2025 ? Ce samedi soir, les Bleues affrontent la DFB-Brauen à Bâle en quarts de finale. Une affiche alléchante entre deux nations majeures du football européen. Après être sorties premières du "groupe de la mort", les joueuses de Laurent Bonadei continuent leur série de onze victoires de rang. Mais face aux Allemandes, les Bleues retrouvent leur bête noire. En effet, l'Allemagne est le pays que la France a le plus affronté en compétition majeure (Euro + Coupe du monde + Jeux olympiques) dans son histoire tout en ne s'imposant jamais (4 revers, 1 nul). Néanmoins, cette série négative s'est stoppée en février 2024 avec une victoire tricolore en Ligue des Nations (2-1). En demi-finales, la France ou l'Allemagne affrontera l'Espagne qui a fait tombé la Suisse, pays hôte (2-1).

Trois ans après leur défaite lors du dernier Euro (2-1), Laurent Bonadei ne s'estime pas favori pas face à l'Allemagne, deuxième de sa poule et lourdement battue lors de la dernière rencontre par la Suède (4-1) : "Pour être favori, il faut avoir gagné un trophée. On va jouer l'Allemagne (en quarts de finale, samedi) qui a gagné 8 fois l'Euro. L'Allemagne sera donc favorite. Mais on est des challengers coriaces, on va donner du fil à retordre à tous nos adversaires. L'Allemagne est mieux classée que nous au classement FIFA. Elles ont été lourdement battues par la Suède (4-1), elles vont certainement se remobiliser". Pour le sélectionneur tricolore, cette grande affiche est un test : "C'est un bon test. On va monter dans l'intensité, mais on a déjà été servis. C'est une bonne rencontre aussi pour s'évaluer et voir la progression de cette équipe. Je disais il y a quelques semaines que les joueuses et ce groupe avaient progressé un peu plus vite que ce que je l'avais imaginé, et tant mieux, ça nous donne plus d'ambition dans cet Euro. Demain (samedi), c'est vraiment le match idéal pour voir où on en est".

Adepte du 4-3-3 depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France féminine, Laurent Bonadei n'hésite pas à chambouler son dispositif en pleine rencontre, à l'image de la seconde période face aux Pays-Bas en phase de poule. En conférence de presse, l'ancien adjoint d'Hervé Renard n'a pas caché qu'il pourrait réserver une surprise : "On a toujours les possibilités de sortir une arme secrète. Sur les quatre matches amicaux, j'en avais profité pour en faire trois en 3-4-3 parce que selon moi, entre un 3-4-3 ou un 4-3-3, il n'y a pas une grosse différence, c'est juste une question d'animation. Les joueuses savent qu'elles peuvent basculer d'un système à l'autre. Pour le moment, nous n'avons pas eu besoin d'y recourir, parce que je trouve qu'on a un bon équilibre sur ce système-là de 4-3-3. Même dans celui-ci, on a plusieurs options possibles, en fonction du profil des joueuses, en termes de puissance, de technique, ou de vitesse. Mais cela reste toujours une option de pouvoir basculer d'un système à l'autre".

À quelle heure débute France - Allemagne ?

Le coup d'envoi du quart de finale de l'Euro féminin opposant la France à l'Allemagne est prévu samedi 19 juillet à 21h00 au stade St.Jakob Park de Bâle (Suisse). La Suédoise Tess Olofsson sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder France - Allemagne ?

Détenteur des droits TV de l'Euro féminin, TF1 diffusera le quart de final entre les Françaises et les Allemandes.

Comment suivre France - Allemagne en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des quarts de finale du championnat d'Europe entre les Bleues et la DFB-Frauen sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables de France - Allemagne ?

France : Peyraud-Magnin (G) - De Almeida, Mbock, Sombath, Bacha - Geyoro, Jean-Francois, Karchaoui - Cascarino, Mateo, Baltimore.

Allemagne : Berger (G) - Linder, Minge, Knaak, Kett - Senß, Nüsken - Brand, Dallmann, Bühl - Schüller.

