De Zerbi prend déjà une grosse décision et écarte 7 joueurs

L'OM a dévoilé le groupe de 28 joueur retenus pour le stage de préparation au Pays-Bas.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique de Marseille va signer son grand retour en Ligue des champions. Une saison qui s'annonce riche pour les Phocéens et qui nécessite un travail en amont. L'OM, qui va effectuer son stage de préparation aux Pays-Bas, a dévoilé la liste des 28 joueurs retenus par le coach italien Roberto De Zerbi.

L'OM part pour une préparation d'une semaine aux Pays-Bas, ponctuée par deux rencontres amicales face à Excelsior et Charleroi. Parmi les 28 joueurs convoqués, six jeunes éléments du centre de formation ou récemment arrivés s'invitent dans le groupe professionnel. Parmi eux, Fodé Camara, fraîchement recruté de Saint-Etienne, ou encore Darryl Bakola, Kélian Le Pironnec, Keyliane Abdallah, Robinio Vaz et Jelle Van Neck.

Cette liste fait aussi état de nombreux absents, écartés par Roberto De Zerbi. En plus des six joueurs d'ores et déjà renvoyés avec la réserve depuis la reprise (Blanco, Ngapandouetnbu, Ounahi, Koné, Meité, Moumbagna), un nouveau nom s'ajoute à la liste des écartés, François-Régis Mughe. L'attaquant camerounais de 21 ans, de retour d'un prêt infructueux en Grèce au Athens Kallithéa, n'a pas été convié au rassemblement.

Dans ce contexte, De Zerbi, s'appuie tout de même sur certains piliers de son effectif à l'image des présences de Rulli et Balerdi, en plus des Rabiot, Harit et Hojbjerg au cœur du jeu. Devant, Rowe, Gouiri ou encore Greenwood sont bien présents. Le stage pourrait d'ailleurs marquer un retour au 4-3-3 cher au technicien italien, qui profitera aussi certainement de cette semaine de préparation pour effectuer quelques expérimentations.