Michel Platini cambriolé, il perd de précieux objets

L'ancien président de l'UEFA Michel Platini a été victime d'un cambriolage ce vendredi matin.

C'est une nuit bien agitée qu'à connu Michel Platini, réveillé à 5h30 du matin vendredi par un cambrioleur introduit dans son jardin dans sa résidence dans les Bouches-du-Rhône. Selon RMC et BFMTV, le triple Ballon d'or (en 1983, 1984 et 1985) a aperçu un homme cagoulé et vêtu de noir qui a rapidement pris la fuite en l'apercevant. Malheureusement pour l'ex international français, le mal était déjà fait. Dans une dépendance, Michel Platini a constaté les traces de l'effraction. A l'intérieur une vingtaine de ses trophées et médailles remportés au cours de sa carrière ont disparu.

Si l'ex footballeur de 70 ans n'a pas été blessé, le préjudice moral reste évidemment important pour l'un des ambassadeurs du football français. Alors que le montant du vol reste à évaluer précisément, les objets dérobés ont une valeur symbolique inestimable pour Platini. Une enquête a été ouverte pour vol par effraction aggravé selon RMC, même si le parquet de Marseille ne s'est pas officiellement exprimé sur l'affaire. Les autorités mènent actuellement des investigations pour identifier le ou les auteurs du cambriolage qui pourrait avoir été prémédité.