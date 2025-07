La FIFA prépare une révolution sur les penalties

La FIFA veut faire entrer en vigueur une révolution concernant les pénalties.

C'est un changement majeur concernant les penalties qui pourrait entrer en vigueur pour la Coupe du monde 2026. L'objectif, corser un peu l'exercice pour donner plus de chance aux gardiens d'arrêter les tirs au but. Selon The Times et The Sun, l'IFAB, l'instance garante des règles du football, envisage d'interdire à un tireur de penalty de reprendre sa tentative en cas d'échec.

Concrètement, si un penalty est repoussé par le gardien ou s'écrase sur le poteau, l'action sera immédiatement stoppée. Le jeu reprendrait alors par un dégagement aux six mètres. Une révolution pour cette phase de jeu qui deviendrait alors un duel où le tireur n'aurait qu'une chance. Cette proposition vise notamment à rééquilibrer les chances dans un exercice jugé bien trop favorable aux tireurs. Aujourd'hui, les gardiens sont contraints de garder un pied sur la ligne au moment du tir, une règle limitant la marge de manœuvre des gardiens.

L'idée aurait germé lors de la dernière Coupe du monde des clubs et pourrait être entérinée par un vote avant février pour être appliquée au Mondial 2026 organisé conjointement par le Mexique, le Canada et les Etats Unis.

Parallèlement, d'autres ajustements sont aussi à l'étude. L'IFAB pourrait également élargir le champ d'action du VAR. parmi les nouveautés envisagées, la possibilité pour l'arbitre vidéo d'annuler un second carton jaune ou encore de corriger un corner injustement accordé.