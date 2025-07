Alex Ferguson a nommé le stade avec la meilleure ambiance qu'il ait connu et ce n'est pas Old Trafford

L'ancien emblématique manager de Manchester United Alex Ferguson a désigné le stade avec la meilleure ambiance.

En 39 ans de carrière en tant qu'entraîneur, entre East Stirlingshire en 1974 jusqu'à Manchester United de 1986 à 2013, Sir Alex Ferguson a eu l'occasion de découvrir bon nombre de stades. Après 2155 matches dirigés et 50 trophées dirigés, le légendaire coach britannique a quasiment tout connu. Au moment de désigner le stade à l'atmosphère la plus folle, l'Ecossais ne cite ni Wembley, ni Santiago Bernabeu ou Old Trafford mais Hampden Park.

"Hampden Park sans aucun doute" a-t-il lâché au média SPORTbible, "j'ai assisté au match Ecosse - Angleterre là bas, l'ambiance était absolument électrique" se souvient-il. Le match en question était un mythique 2-2 en 2017 où Leigh Griffiths avait enflammé le stade avec deux coups francs inscrits coup sur coup, avant que Harry kane n'égalise dans les derniers instants pour les Three Lions. Un souvenir impérissable pour Alex Ferguson, natif de Glasgow, qui n'hésite pas à placer un stade local au sommet des antres du football.

Une déclaration qui a de quoi surprendre tant l'entraîneur a dirigé des matches dans les plus grands stades du monde : le Camp Nou, Bernabeu, San Siro ou même Old Trafford. Le palmarès d'Alex Ferguson sur le banc de Manchester United est absolument dantesque : 13 titres de Premier League, deux Ligues des champions et cinq FA Cup entre autres.