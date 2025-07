Une légende du football transportée en urgence à l'hôpital : "C'est le meilleur endroit possible'' lance un ami

Ancienne grande star du football, il se bat désormais contre une dépendance.

Le journal The Sun a rapporté ce dimanche 20 juillet que l' ancien footballeur anglais de 58 ans, Paul Gascoigne a été retrouvé semi-conscient par un ami , qui travaille pour lui comme chauffeur et assistant, dans sa chambre à son domicile de Poole, dans le Dorset. Ce dernier se serait effondré à son domicile et a dû être transporté d'urgence dans un hôpital voisin, où il a été admis à l'unité de soins intensifs .

Bonne nouvelle tout de même, selon le média anglais, l'ancien joueur de Newcastle United, Tottenham, Lazio, Rangers ou encore Everton est désormais dans un état stable, et hors de danger. Il a quitté l'unité de soins intensifs quelques heures plus tard mais restera hospitalisé pendant plusieurs jours.

Steve Foster, l'ami qui a retrouvé Gascoigne, a publié une déclaration au nom de l'ancien footballeur très controversé : " Gazza aimerait remercier tout le monde pour le soutien qu'il a reçu jusqu'à présent de la part de tant de vieux amis qui lui souhaitent bonne chance et veulent qu'il retrouve son meilleur niveau. Paul est hospitalisé, ce qui est le meilleur endroit possible pour lui en ce moment"

En 2021, l'ancien joueur avait évoqué sa dépendance à l'alcool. "Si je veux une mauvaise journée, il me suffit d'aller au pub. Si je veux une bonne journée, je prends ma canne et je vais pêcher… Ce n'est pas l'alcool qui compte, c'est ce qui se passe après. Après avoir regardé mon téléphone et vu 30 appels ou messages manqués, je sais que je suis dans le pétrin. J'ai même récupéré de la cocaïne sur les sièges des toilettes… et ensuite, ils m'ont proposé d'être l'ambassadeur de mon pays. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer ", s'était-il souvenu...