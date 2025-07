"Le Ballon d'or ? Pour moi Dembélé sera toujours devant Yamal" lance Pogba

De retour en France et à Monaco, l'ancien champion du monde n'a pas de doute sur le Ballon d'or.

En compagnie de Speed ce dimanche 20 juillet, un influenceur américain et fervent admirateur de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba a annoncé son favori pour le Ballon d'Or 2025. Pour lui, ce n'est autre que son coéquipier en équipe de France et ami proche, Ousmane Dembélé.

Le joueur français, qui évolue au Paris Saint-Germain, brille de mille feux cette saison avec un impressionnant total de 35 buts toutes compétitions confondues. Pour Pogba, le parcours étincelant de Dembélé en Ligue des Champions, qu'il a remporté cette année, est un argument de poids en sa faveur. Pogba est convaincu que ce trophée est un marqueur décisif de réussite dans la carrière d'un joueur, et il croit fermement que cela devrait suffire à couronner Dembélé pour le Ballon d'Or.

Le Ballon d'Or ? Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal ! Je soutiens Ousmane à 100%. Il a gagné la Ligue des champions, il a été très important cette saison. S'il ne le gagne pas cette année, il ne l'aura jamais" lance la Pioche.

Évoquant cette compétition acharnée, Pogba a également mentionné l'attaquant français Kylian Mbappé, qui, malgré les critiques, continue d'affirmer son talent sur les terrains en tant que soulier d'or et meilleur buteur d'Europe. Pogba rappelle à tout le monde que, bien que Mbappé ne soit pas son premier choix cette fois-ci, il ne doit pas être sous-estimé. "Ils l'ont tué et tout ça, mais c'est Pichichi et le meilleur buteur d'Europe et du monde (Soulier d'or). C'est difficile à dire, mais je le respecte"

Les discussions se sont également orientées vers d'autres potentiels joueurs comme Lamine Yamal, Achraf Hakimi, et Raphinha, chacun ayant leurs partisans pour le titre de Ballon d'Or. Pogba n'hésite pas à souligner leurs performances, tout en gardant une préférence nette pour Dembélé. Réponse en septembre prochain...