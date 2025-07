De nouveaux capitaines nommés au Real Madrid et c'est une surprise

Avec les départs de Modric et Vazquez, le Real devait nommer plusieurs capitaines pour la saison prochaine.

Nouvelle saison et nouveaux capitaines au Real Madrid. Après les départs de deux légendes, Luka Modric et Lucas Vazquez, le Real perd surtout deux de ses capitaines et leaders charismatiques dans le vestiaire. Pour le Real, il est temps désormais de trouver de nouveaux visages pour le capitanat et Xabi Alonso a tranché.

Sans surprise, le capitaine numéro 1 sera l'expérimenté arrière droit Dani Carvajal, qui va reprendre dans quelques semaines ce brassard après s'être remis d'une longue blessure aux ligaments. Il sera épaulé par l'Uruguayen Federico Valverde qui a eu le brassard durant le Mondial des clubs aux Etats-Unis cet été.

Mais la surprise provient de la suite dea liste, si Thibaut Courtois, le gardien belge est nommé dans une certaine forme de logique, c'est le Brésilien Vinicius Junior qui entre également dans le cercle fermé des capitaines du Real Madrid. Un choix fort et peut être une manière de convaincre l'attaquant de prolonger son contrat au Real. Ce dernier court jusqu'en 2027 et les négociations pour un renouvellement n'ont pas progressé comme prévu. Plusieurs sources indiquent que des équipes de la Pro League saoudienne pourraient tenter d'attirer le Brésilien...