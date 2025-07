"J'étais terrifié" : le malaise de Cucurella et des joueurs de Chelsea avec Donald Trump

Le joueur de Chelsea est revenu sur la célébration du titre de "champion du monde" avec Donald Trump.

Lors de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, Chelsea s'est imposé sans aucune contestation face au PSG de Luis Enrique sur le score de 3-0 grâce notamment à un grand Cole Palmer, auteur d'un doublé.

Au moment de la célébration du titre, Gianni Infantino, président de la FIFA, et surtout Donald Trump, président des Etats-Unis, étaient présents pour remettre les médailles, certains prix et bien sur le trophée de la Coupe du monde des clubs. Mais au moment de la remise, une scène cocasse s'est produite puisque Donald Trump n'a pas souhaité partir comme le veut la tradition.

Cette scène, captée par toutes les télévisions, a mis très mal à l'aise les joueurs et notamment le défenseur Marc Cucurella comme il a expliqué dans une interview au Jijantes FC.

"On nous avait dit que, normalement, Donald Trump viendrait nous remettre le trophée et que nous ne pourrions pas le soulever avant son départ. Et bien sûr, nous étions tous là à attendre qu'il parte, mais le gars ne voulait pas partir, et en plus de cela, nous l'avons regardé et il a dit : 'Lève-le, je reste ici, et ainsi de suite.' Et je me demandais qui allait lui dire quelque chose, vous savez... J'étais terrifié ", a déclaré l'international espagnol.