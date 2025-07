Le FC Barcelone prend une décision radicale avec Jules Koundé

L'international français, pièce maîtresse du FC Barcelone, est en attente d'un choix important de la part du club catalan.

Le FC Barcelone continue à peaufiner sa stratégie pour la saison 2025-2026 avec l'objectif de bâtir une équipe ultra compétitive sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Après avoir assuré le renforcement de son poste de gardien avec l'arrivée de Joan García, le club catalan explore attentivement diverses options sur le marché.

Un des transferts les plus importants pour le moment est la potentielle arrivée de Marcus Rashford du Manchester United sous forme de prêt. Sur le chemin des départs, les Blaugrana cherchent à réduire leur effectif à travers des ventes stratégiques, afin de générer des fonds nécessaires. Certains joueurs moins utilisés pourraient être concernés, car Barcelone doit remplir ses caisses pour planifier des renforts à venir.

La prise en compte des ventes reste cruciale pour maintenir l'équilibre financier et respecter les exigences de La Liga. Au milieu de ces mouvements incessants d'arrivées et de départs, Jules Koundé s'impose comme une pièce maîtresse dans le plan du FC Barcelone. Le défenseur central français, qui est engagé avec le club jusqu'au 30 juin 2027, a joué un rôle central lors de la saison précédente, totalisant 53 matches avec 4 buts et 8 passes décisives pour 4423 minutes jouées.

Sa polyvalence, ses qualités défensives et sa capacité à se projeter vers l'avant ont fait de lui un atout indispensable pour Flick, incitant le club à sécuriser sa place au sein de l'équipe. D'après certaines informations circulant dans la presse espagnole les négociations pour une nouvelle prolongation du contrat de Koundé sont bien avancées. Le club et le représentant du joueur ont eu des discussions fructueuses et un accord semble être sur le point d'aboutir.

Le FC Barcelone souhaite d'ailleurs conclure cette prolongation de contrat dans les plus brefs délais, idéalement avant la fin du mercato estival. Un geste fort qui reflète la confiance placée par le club catalan en l'avenir du joueur international français, considéré comme un pilier dans leur projet à long terme.