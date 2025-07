Tout le monde a oublié cette pépite brésilienne et pourtant, il est toujours un joueur du Real

Le Brésilien a subi une dévaluation de 95% ces dernières années.

À 23 ans, ce joueur brésilien n'entre plus dans les plans de Xabi Alonso et pourrait quitter le club espagnol du Real Madrid dès cet été. Et les chiffres montrent que le Real a certainement raison de s'en séparer. Cinq ans après avoir été recruté comme l'une des grandes promesses du football brésilien, Reinier Jesus est sur le point de mettre fin à son passage transparent au Real Madrid. Le jeune milieu offensif de 23 ans, exclu des plans de l'équipe depuis plusieurs années, pourrait bien être transféré dans les semaines à venir et son contrat pourrait même être résilié de manière anticipée, si l'on en croit les dernières nouvelles venues d'Espagne.

Pourtant, en janvier 2020, le Real Madrid débourse environ 30 millions d'euros pour s'offrir les services de Reinier, tout droit venu du mythique club brésilien de Flamengo. On le voyait à cette époque comme une étoile montante, pleine de promesses. Cependant, la chute de sa valeur de marché a été vertigineuse pour atteindre, en juin 2025, une estimation de seulement 1,5 million d'euros. Cela représente une dépréciation spectaculaire de 95 % !

Dans le détail, en avril 2020, sa valeur était de 22,5 millions d'euros, chutant à 16 millions en 2021, puis 12 millions l'année suivante. En 2023, sa valeur s'écroule à 2 millions d'euros, connaissant un petit sursaut à 3,5 millions en 2024, avant de dégringoler à nouveau à 1,5 million cette année.

Et ce n'est pas une surprise, Reinier n'a jamais joué pour l'équipe première du Real Madrid. Il a plutôt enchaîné quatre prêts successifs à Dortmund, Girona, Frosinone et Granada, où il a toujours peiné à s'imposer. Sa meilleure performance a eu lieu au Frosinone avec 1 076 minutes jouées, 3 buts inscrits et 2 passes décisives. Mais malgré cela, le club a été relégué de la Serie A. Plus récemment, durant la dernière saison avec Grenade en deuxième division espagnole, il n'a marqué qu'un seul but et fourni quatre passes décisives. Actuellement, Reinier est tenu à l'écart du groupe principal et s'entraîne séparément, dans l'attente d'une décision concernant son avenir. Le Real Madrid, sous la direction de Xabi Alonso, n'envisage pas de faire jouer Reinier, que ce soit en équipe première ou avec l'équipe B.