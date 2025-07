La grande option pour remplacer Kroos au Real Madrid

Le Real Madrid est en quête d'un joueur capable de prendre le relais de la légende allemande, Toni Kroos.

Ce départ a laissé un grand vide au sein du milieu de terrain madrilène, et la direction aspire à trouver la perle rare qui ferait honneur à cet héritage. Dans cet esprit, un nom revient avec insistance : Rodri, le milieu de Manchester City. Le joueur espagnol, Ballon d'or en 2024, connu pour sa vision du jeu et son élégance sur le terrain, attire l'attention des dirigeants de la Maison Blanche, d'autant plus depuis son retour sur les terrains après une grave blessure au genou.

Le quotidien sportif espagnol AS le mentionne comme une option sérieuse pour reprendre le flambeau de Kroos. Cependant, le Real Madrid agit avec prudence sur ce dossier. Malgré les ressources dont il dispose, le club préfère observer Rodri encore un peu. Après une rupture du ligament croisé, revenir à son meilleur niveau exige du temps et de la réhabilitation, et les Merengues veulent être certains que le joueur a complètement récupéré avant de s'engager dans une transaction potentiellement onéreuse.

Autre élément important, Rodr arrivera à une année de la fin de son contrat avec Manchester City en 2026. Cette échéance offre au Real un avantage potentiel pour négocier le transfert sans la pression d'une longue durée contractuelle. En attendant, les fans madrilènes spéculent et rêvent déjà d'un milieu de terrain renouvelé, alliant l'expérience de Rodri à la jeune garde montante déjà présente dans l'équipe.