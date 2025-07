EA Sports FC 26 : "On vous entend", la licence écoute les fans et annonce plusieurs changements, la date de sortie

Le célèbre jeu de simulation de football, ex Fifa, a annoncé son tout nouveau gameplay qui promet.

Le rendez-vous est pris ! Le 26 septembre prochain, la célèbre licence de football va sortir son nouvel opus et comme chaque année, il est particulièrement attendu. L'éditeur du jeu annonce pas mal de nouveautés sur cette édition après avoir pris en compte certaines remarques des fans. "On vous entend", pourrait même être le slogan du jeu tellement cette phrase revient très souvent dans la bouche des développeurs.

Le rythme du match est l'un des plus gros chantiers pour la franchise et ce FC 26 devrait être bien meilleur. Il sera désormais possible de choisir entre deux configurations de jouabilité, celui appelé le "Compétitif", soit la version habituelle avec des passes et des dribbles dynamiques, ou l'"Authentique", une version plus lente, notamment dans les animations, plus proche d'une véritable rencontre de foot, et favorisant le jeu collectif.

L'éditeur du jeu a également annoncé avoir changé et amélioré plusieurs aspects de la jouabilité comme la variation dans les mouvements sur les dribbles, la puissance des passes sera plus réaliste, les tirs à ras de terre seront de retour et les gardiens vont enfin arrêter de renvoyer le ballon systématiquement dans les pieds de l'attaquant pour offrir des buts "faciles". Le cru 2026 s'annonce ambitieux et prometteur, mais reste désormais à le prendre en main et voir concrètement les améliorations.