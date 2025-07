Mbappé n°10 du Real, trois autres français ont porté ce numéro dont un surprenant

Le Français récupère enfin le numéro emblématique du football et du Real.

Kylian Mbappé récupère enfin "son" numéro. Une histoire qui rappelle un Cristiano Ronaldo à l'époque qui avait signé au Real avec le numéro 9 avant de récupérer le 7. "Je voulais le 7, mais je sais que c'est le numéro d'un joueur légendaire de l'équipe. Ce qui m'importe, c'est de bien faire les choses, pas le numéro. Celui qui joue, c'est moi, pas le numéro que j'ai dans le dos" avait-il expliqué. L'attaquant français a donc du prendre son mal en patience car le numéro 10 était la propriété d'une légende du Real, le Ballon d'or Luka Modric, parti au Milan AC cet été. "Je ne m'inquiète pas outre mesure, car je ne regarde pas ce qu'il y a derrière moi, dans mon dos ; mon regard est toujours tourné vers l'avant, vers le but" avait tout de même lancé le Français à sa signature.

Kylian Mbappé rejoint donc une pléiade de star et de légende comme James Rodríguez , Özil, Sneijder, Robinho et Figo ou encore Seedorf, Laudrup, Sandro, Prosinecki, Martín Vázquez, Hierro, Luis Milla, Hagi, Santi Aragón, Puskas et Manolo Velazquez. Mais également trois joueurs français, Lassana Diarra est d'ailleurs le joueur le plus surprenant. Il a porté ce maillot pendant deux ans entre 2009 et 2011. Le tout premier Ballon d'Or français Raymond Kopa (1958) et Jean Luciano, un milieu passé au Real Madrid durant un an entre 1950 et 1951.