Angleterre - Espagne : La revanche des Lionnes ou le premier sacre de la Roja

Le Parc Saint-Jacques de Bâle accueille ce dimanche à 18h la grande finale de l'Euro 2025 féminin entre l'Angleterre et l'Espagne, dans un remake très attendu de la finale de Mondial 2023.

Ce dimanche soir, l'Europe du football féminin connaîtra son apothéose avec une affiche de prestige entre l'Angleterre, tenante du titre, et l'Espagne, championne du monde en titre. Les deux sélections se retrouvent à Bâle pour une finale qui rappelle la dernière Coupe du monde, remportée par La Roja en 2023 à Sydney (1-0). Cette revanche, les Lionesses l'attendent depuis près de deux ans. Entre ambition de revanche et désir de continuité au sommet, ce duel s'annonce électrique. Les deux sélections se connaissent bien, se respectent et ne cachent pas leur objectif : imposer leur hégémonie sur le football féminin européen.

Wiegman déjà dans l'histoire

Malgré un parcours semé d'embûches, l'Angleterre a une nouvelle fois démontré sa résilience. Battues d'entrée par la France, les joueuses de Sarina Wiegman ont redressé la barre contre les Pays-Bas et le pays de Galles. En quart, elles sont revenues d'un 0-2 face à la Suède pour s'imposer aux tirs au but. Rebelote en demi-finale contre l'Italie avec une égalisation à la 96e, puis victoire en prolongation. Emmenées par la capitaine Leah Williamson, les Lionesses misent sur leur mental, leur profondeur de banc et l'expérience de la sélectionneuse Sarina Wiegman, première coach de l'histoire à atteindre cinq finales majeures consécutives.

L'Espagne aborde cette finale dans la peau de la favorite. Impériales en phase de groupes (trois victoires), solides contre la Suisse en quart puis héroïques face à l'Allemagne en demi-finale, les joueuses de Montse Tomé ont affiché une belle maîtrise. C'est encore une fois Aitana Bonmatí, Ballon d'Or 2023, qui a libéré les siennes à la 113e minute. Techniquement au-dessus, l'Espagne peut aussi compter sur ses ailières incisives, sa buteuse Esther Gonzalez (4 buts), et un collectif huilé. Reste à transformer cette dynamique en titre, ce que la Roja n'a encore jamais réussi à faire dans un Euro féminin.

Lauren James incertaine

Cette affiche s'inscrit dans une rivalité de plus en plus marquée. En plus de la finale du Mondial, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises cette saison en Ligue des Nations : victoire anglaise à l'aller (1-0), succès espagnol au retour (2-1). La Roja espère inverser la tendance en championnat d'Europe, où elle reste sur deux défaites face aux Anglaises. De leur côté, les Lionesses voudront s'appuyer sur leur solidité défensive retrouvée, même si l'incertitude plane autour de Lauren James, blessée. Chloe Kelly, décisive ces dernières semaines, pourrait encore jouer les jokers de luxe ou se voir titularisée.

L'Angleterre vise un deuxième sacre européen consécutif, un exploit que seules l'Allemagne et la Norvège ont réussi par le passé. La sélection de Sarina Wiegman rêve d'inscrire une nouvelle ligne au palmarès d'une génération dorée. L'Espagne, de son côté, pourrait compléter un triplé inédit après le Mondial 2023 et la Ligue des Nations 2024. Un premier titre continental viendrait consacrer l'incroyable progression de la Roja ces dernières années. Au Parc Saint-Jacques, c'est donc une finale chargée de symboles et d'histoire qui se jouera : celle de la confirmation pour l'Angleterre ou celle de l'avènement européen définitif pour l'Espagne.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette finale de l'EURO 2025 qui sera dirigée par par l'arbitre Française Stéphanie Frappart aura lieu ce dimanche à 18h00 au Stade Parc Saint Jacques à Bâle

Sur quelle chaîne TV est diffusé Angleterre-Espagne ?

La finale sera diffusée en clair sur TF1 avec une cérémonie de clôture prévue à 17h40

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme TF1+.

Les compositions possibles de départ

Angleterre : Hampton - Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood - Stanway, Walsh, Toone - Kelly, Hemp, Russo

Espagne : Coll - Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona - Bonmati, Guijarro, Putellas - Caldentey, Pina, Gonzalez

