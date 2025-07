Pour 8,5 milliards, le Real Madrid prêt à faire l'affaire du siècle grâce à Florentino Perez

Visionnaire, le président du Real Madrid va peut être permettre à son club de réaliser une très belle opération.

Un projet audacieux est en train de voir le jour au Real. Le Madrid Innovation District (MID) promet d'être la nouvelle grande réussite de la gestion du club de Florentino Pérez en tant que président du Real Madrid. Ce dernier envisage de transformer jusqu'à 85 hectares du complexe sportif de Valdebebas, en partenariat avec plusieurs organismes publics madrilènes, afin de renforcer la position de Madrid comme l'un des principaux pôles de développement européens. Cela pourrait représenter un tournant décisif pour la ville, le "MID" se dessinant comme le futur district technologique le plus influent d'Europe.

Le 14 mai 2025, Florentino Pérez et son conseil d'administration avaient révélé ce projet ambitieux aux installations du Real Madrid, en présence de personnalités comme Isabel Díaz Ayuso et le maire José Luis Martínez-Almeida. Le Madrid Innovation District accueillera divers secteurs et entrepreneurs sur ces prochaines années. Une partie du site pourrait devenir le berceau des entreprises phares de demain, avec le club, servant de tremplin au développement technologique et économique de la capitale.

Le maire Martínez-Almeida a exprimé son enthousiasme face à cette initiative du Real Madrid. Aujourd'hui, où l'on trouve 85 hectares de terrains vides, on promet de voir émerger l'un des moteurs majeurs de la transformation de Madrid, consacrant la ville comme le grand hub numérique européen.

Le budget consacré au Madrid Innovation District est colossal. On parle de pas moins de 8,5 milliards d'euros qui seront nécessaires pour transformer cet espace en un centre technologique majeur d'Europe et en un creuset d'innovations durables pour les décennies à venir. Ce projet audacieux est l'un des grands rêves que Florentino Pérez nourrit pour le club. À noter que le Real Madrid dispose déjà de toutes les autorisations nécessaires pour débuter les travaux en collaboration avec les autorités publiques.