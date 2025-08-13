DIRECT. PSG - Tottenham : Paris bien bousculé, Chevalier doit déjà s'employer, suivez le match

Premier trophée européen de la saison. Le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, affronte Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa pour le compte de la Supercoupe d'Europe. Suivez le match en direct.

En direct

21:26 - Une pause fraîcheur (25') Il fait chaud dans le nord de l'Italie. L'arbitre siffle la première pause fraicheur de ce PSG - Tottenham.

21:25 - LE PREMIER ARRÊT DE CHEVALIER ! (23') Le portier français fait sa première grande parade avec le PSG. La frappe déviée de Richarlison oblige Chevalier à une belle verticale.

21:23 - Kudus averti verbalement (22') L'arbitre de ce PSG - Tottenham n'a pas apprécié l'excès d'engagement de Kudus et lui fait savoir avec un avertissement verbal.

21:22 - Un nouveau centre imprécis (21') Les Spurs manquent encore de précision dans l'avant-dernier geste. Les centres restent encore très imprécis et heureusement pour le PSG qui souffre.

21:20 - Ça ne donne rien (19') Munition gâchée pour les Spurs sur ce coup-franc. Lucas Chevalier peut relancer son camp.

21:19 - Un coup franc dangereux (18') Doué se rend coupable d'une faute et offre un coup-franc excentré dangereux à Tottenham.

21:17 - Un peu d'imprécision (16') Depuis le début de ce PSG - Tottenham, les joueurs de Luis Enrique déjouent un peu et sont plutôt maladroit sur le point de vue technique.

21:15 - Kvaratskhelia ne passe pas (15') L'ancien ailier du Napoli essaye de se jouer de Bentancur mais l'Uruguayen est vigilant et met son pied en opposition. Bon geste défensif de la part du joueur de Tottenham.

21:13 - Richarlison avait fait le plus dur (12') L'attaquant de Tottenham se bat pour éviter la sortie du cuir avec un contrôle assez fou. Derrière il manque totalement son centre qui finit au troisième poteau.

21:12 - Richarlison pousse trop (11') Le Brésilien se démène sur le côté gauche et se jette pour redresser un centre. La balle est sortie et Chevalier peut relancer son équipe.

21:11 - Palhinha a pris un coup (10') Le milieu de terrain de Tottenham a pris un coup de la part de son propre partenaire après un petit numéro de Barcola qui semble être en jambes depuis le début de ce PSG - Tottenham.

21:10 - Une belle séquence (9') Kvaratskhelia conclut un très beau mouvement offensif parisien mais le Géorgien est en déséquilibre et manque le cadre.

21:09 - La passe ratée de Kudus (7') L'une des recrues estivales du mercato de Tottenham manque totalement son extérieur du pied après avoir fait un beau travail de conservation.

21:07 - Paris sous pression (6') Le PSG est oppressé depuis le début de cette rencontre face à Tottenham. Les Spurs sont installés dans la moitié de terrain adverse.

21:06 - Spence bien attentif (5') Hakimi est lancé dans la profondeur à la limite du hors-jeu mais se fait bouger par un Spence qui a fait parler sa pointe de vitesse.

21:05 - Vitinha écarte le danger (4') Le milieu de terrain portugais est vigilant sur cette touche qui trainait dans la surface de réparation parisienne. Il dégage loin devant.

21:04 - La conquête du ballon (3') Au milieu de terrain, les deux équipes se bagarrent pour la conquête du ballon.

21:03 - Porro s'essaye (1') Sur une mauvaise relance parisienne, Porro en profite et prend sa chance depuis une grosse vingtaine de mètres mais le cadre se dérobe.

21:02 - Un long ballon (1') Les Parisiens sont déjà sous pression avec un long ballon en touche.

21:02 - C'est parti ! L'arbitre donne le coup d'envoi de ce PSG - Tottenham, premier match européen de nouvelle saison. L'équipe qui remportera cette rencontre décrochera la Supercoupe d'Europe.

20:56 - Les deux équipes sur la pelouse ! À moins de cinq minutes du début de ce PSG - Tottenham, les deux équipes pénètrent sur la pelouse du Stade du Frioul d'Udine pour disputer la Supercoupe d'Europe.

20:49 - Un très mauvais souvenir Lors de sa seule participation à cette Supercoupe d'Europe, le PSG avait subi une déroute totale face à la Juventus Turin de Zinédine Zidane et Didier Deschamps. Défaits 6-1 au Parc des Princes à l'aller, l'équipe de la capitale s'était ensuite inclinée 3-1 au retour.

20:42 - Un déplacement dans le nord de l'Italie Ce PSG - Tottenham se jouera au BlueEnergy Stadium d'Udine dans le nord de l'Italie, non loin de la frontière slovène. La fédération italienne s'était positionnée très rapidement pour accueillir l'édition 2025 de la Supercoupe d'Europe.

20:35 - Un vainqueur inédit Ce soir, à l'occasion de ce PSG - Tottenham, la Supercoupe d'Europe sera soulevée par un club qui n'a jamais remporté cette compétition. Il faut dire que Paris et Tottenham ont un palmarès européen peu garni à l'heure actuelle. Pour rappel, cette compétition oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions au vainqueur de la Ligue Europa.