PSG - Tottenham : les grands débuts d'une recrue à Paris

Premier trophée européen de la saison. Le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, affronte Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa pour le compte de la Supercoupe d'Europe.

Le PSG est de retour. Après une saison dernière ponctuée d'immenses succès, Paris peut déjà décrocher un trophée cette saison. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions tentera de décrocher la première Supercoupe d'Europe de son histoire. Il faudra chasser les démons du dernier match joué par les joueurs de la capitale où les Parisiens avaient été balayés en finale de la Coupe du monde des clubs par Chelsea (0-3), un autre club anglais. "L'altruisme des joueurs de l'équipe a changé cela. Nous avons abordé de front la question de l'efficacité devant le but", a assuré Luis Enrique qui promet un PSG plus fort cette saison.

En face, Tottenham sort d'une préparation plutôt mitigé avec deux petites victoires en six matchs amicaux. Les Spurs restent notamment sur un large revers sur la pelouse du Bayern Munich (0-4). Le départ de Son et la blessure de Maddison n'aident pas les joueurs de Londres à aborder cette rencontre avec de la confiance. "On sera 100% prêt pour le PSG", a , malgré tout, assuré Thomas Frank, le nouvel entraineur de Tottenham.

A quelle heure débute le match PSG - Tottenham ?

Le match PSG - Tottenham débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Stadio Friuli d'Udine en Italie.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Tottenham ?

Canal++ diffusera cette rencontre entre le PSG et Tottenham. Le Portugais João Pinheiro sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Tottenham ?

Seul MyCanal offrira une diffusion streaming pour suivre ce PSG - Tottenham. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour PSG - Tottenham ?

Ce PSG - Tottenham pourrait permettre à Lucas Chevalier de disputer ses premières minutes avec le club de la capitale. Fraichement arrivé de Lille contre environ 40 millions d'euros, le gardien français devrait prendre la place de Gianluigi Donnarumma, absent du groupe, dans les buts. Le XI probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Du côté de Tottenham, Thomas Frank doit faire face à deux gros coups durs. La grave blessure de Maddison en préparation ainsi que le départ de Son au mercato. La recrue la plus chère de la fenêtre estivale des Spurs devrait être titulaire. Kudus est attendu sur l'aile droite. Le XI probable de Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Palhinha, Bentancur - Kudus, Sarr, Johnson - Richarlison.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Tottenham ?

Betclic : PSG 1,45 / Nul 4,85 / Tottenham 6,10

Unibet : PSG 1,45 / Nul 4,75 / Tottenham 6,65

Winamax : PSG 1,45 / Nul 4,80 / Tottenham 6,50