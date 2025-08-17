DIRECT. Nantes - PSG : suivez le match

Le PSG se déplace à Nantes à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Le club de la capitale vise un cinquième sacre consécutif en championnat juste après avoir remporté la Supercoupe d'Europe. Suivez le match en direct.

En direct

20:55 - La défense nantaise sollicitée (11') Le PSG commence à accélérer depuis quelques minutes et la défense nantaise a du boulot.

20:54 - Awaziem bien placé (10') Le défenseur nantais a anticipé le centre de Lee et peut devancer Ramos qui rôdait dans la surface de réparation adverse.

20:52 - Un contre favorable (7') Amian est recherché dans la surface. Beraldo place sa tête qui rebondit sur Amian avant de filer en sortie de but. C'est une entame intéressante des Nantais dans ce Nantes - PSG.

20:50 - L'enroulé de Barcola (5') L'international français hérite d'un ballon au second poteau et se met sur son pied droit. Sa frappe enroulée fuit le cadre d'Anthony Lopes.

20:49 - Un bon centre (4') Les Nantais essayent de mettre en danger Lucas Chevalier. Ce centre au second poteau fuit Guirassy qui est arrivé un peu tard.

20:47 - Des longs ballons (3') Pour le moment le FC Nantes abusent de ballons longs afin d'essayer de perturber la défense new look du PSG.

20:46 - Le PSG s'installe (2') Dès les premières secondes de ce Nantes - PSG, les locaux décident de défendre plutôt bas. Le PSG peut s'installer dans la moitié de terrain adverse.

20:45 - C'est parti ! L'arbitre donne le coup d'envoi de ce Nantes - PSG qui clôture la première journée de Ligue 1.

20:42 - L'ambiance des grands soirs Les deux équipes rentrent sur la pelouse de la Beaujoire qui est prête à s'enflammer ce soir devant ce Nantes - PSG qui promet beaucoup.

20:35 - Des matchs d'ouverture difficiles Le FC Nantes n'aime pas trop les débuts de saison. Sur les huit derniers exercices, les Canaris n'ont pas gagné une seule fois en ouverture de Ligue 1 (4n, 4d).

20:28 - Le PSG avec son nouveau maillot À peine dévoilé que le PSG va étrenner son tout nouveau maillot. Le club de la capitale a choisi un retour au rouge pour la première fois depuis la saison 2016-2017. Il s'agit du troisième maillot des Parisiens cette saison.

20:21 - Nantes a les armes pour embêter le PSG La saison dernière, le PSG n'est pas parvenu à battre le FC Nantes une seule fois. À deux reprises les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Bis repetita ce soir ?

20:13 - Nantes rêve plus grand C'est le slogan du PSG mais Nantes a aussi le droit de rêver plus grand cette saison. Après plusieurs saisons galères et la relégation évitée de justesse, le FC Nantes a évincé Antoine Kombouaré pour enrôler l'ancien entraineur de Dunkerque Luis Castro qui prône un jeu offensif et sans complexe. À voir si la sauce prend dès ce soir pour ce premier match de Ligue 1 cette saison à la Beaujoire.

20:06 - Et celle de Nantes sans Abline Et Luis Castro a tranché pour le FC Nantes. Très courtisé sur le mercato d'été, Abline ne débutera pas cette rencontre. Il est sur le banc. Le XI des Canaris : Lopes - Cozza, Awaziem, Tati, Amian - Kwon, Lepenant, Leroux, Benhattab - Guirassy, Mostafa Mohamed.

19:59 - Les surprises de la compo parisienne Luis Enrique a réservé quelques surprises dans son onze de départ pour ce Nantes - PSG. Pour sa première avec le groupe parisien, le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi débute au sein de la défense. En attaque, Ousmane Dembélé n'est pas présent. Il laisse sa place au jeune Ibrahim M'Baye devant. Gonçalo Ramos débute aussi. Chevalier - Beraldo, Zabarniy, Hernandez, Zaïre-Emery - Ruiz, Vitinha, Lee - Mbaye, Ramos, Barcola.

19:52 - Déjà un titre pour le PSG Après une saison extraordinaire, le PSG a commencé celle-ci de la meilleure des manières avec un premier trophée. Les Parisiens ont renversé Tottenham à Udine en milieu de semaine (2-2; 4 t.a.b à 3) et ont soulevé la première Supercoupe d'Europe de leur histoire.