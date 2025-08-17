Nantes - PSG : Après un nouveau trophée, Paris lance sa saison de Ligue 1

Le PSG se déplace à Nantes à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Le club de la capitale vise un cinquième sacre consécutif en championnat juste après avoir remporté la Supercoupe d'Europe.

Après une saison de tous les dangers où Nantes est passé proche de la relégation, les Canaris retrouvent officiellement les terrains dans l'élite du football français. Nantes est désormais dirigé par l'ancien entraineur de Dunkerque Luis Castro et espère certainement arrêter de jouer le maintien comme ce fut le cas les dernières saisons. Depuis la saison 2021-2022, le FC Nantes n'a pas terminé dans la première moitié de tableau de Ligue 1. "Si tu te prépares à 100 %, si tu donnes le maximum, il n'y a pas de place pour le stress ou des choses comme ça. Je n'ai même pas le temps de réfléchir à ça. On va donner le maximum, si besoin on va mourir pour le club", a déclaré, avec des mots très forts, le technicien portugais.

Le PSG retrouve la Ligue 1 après avoir remporté un 13e titre de champion de France la saison passée, un quatrième consécutif. L'année dernière, Paris a vécu la plus grande saison de son histoire avec quatre trophées. Ce nouvel exercice est très bien reparti puisque les joueurs de Luis Enrique ont remporté la Supercoupe d'Europe ce mercredi à l'issue d'un match où ils ont remonté un retard de deux buts dans les derniers instants avant de s'imposer aux tirs au but (2-2; 4 t.a.b à 3).

A quelle heure débute le match Nantes - PSG ?

Le match Nantes - PSG débutera à 20h45 ce dimanche. Il se déroulera au stade de la Beaujoire à Nantes.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Nantes - PSG ?

C'est la nouvelle plateforme Ligue 1+ qui diffusera ce Nantes - PSG. Benoît Bastien qui sera l'arbitre de cette affiche de la première journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Nantes - PSG ?

Seule la nouvelle plateforme de la Ligue 1, Ligue 1+ diffusera ce match entre Nantes et PSG. Pour l'occasion, la nouvelle chaine a décidé de rendre la diffusion accessible à tout le monde car la rencontre sera en clair.

Quelles compostions probables pour Nantes - PSG ?

Il y a plusieurs incertitudes dans le onze qu'alignera Luis Castro pour ce Nantes - PSG. Coquelin dans l'entre-jeu pourrait être un peu court pour débuter. La recrue Kwon devrait le remplacer. En attaque, Abline, très courtisé durant ce mercato, devrait être titulaire. Le XI probable des Canaris : Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Cozza - Kwon, Lepenant, Leroux - Benhattab, Mohamed, Abline.

Un peu plus de certitudes pour le PSG. Chevalier va connaitre ses premières minutes en Ligue 1 avec sa nouvelle équipe alors que, Joao Neves, suspendu, devrait être remplacé par Zaïre-Emery. Le XI probable des Parisiens : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nantes - PSG ?

Betclic : Nantes 8,20/ Nul 5,80/ PSG 1,32

Unibet : Nantes 8,10/ Nul 5,75/ PSG 1,33

Winamax : Nantes 8/ Nul 5,80/ PSG 1,32