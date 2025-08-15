DIRECT. Rennes - Marseille : les phocéens en manque de réalisme, suivez le direct

22:12 - 64' - Une première pour Camara

Transféré récemment de Stade Brestois, Mehdi Camara fait son baptême de jeu sous les couleurs rennaises. Il remplace Rieder au milieu de terrain

22:10 - 63' - Entrée d'Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang fait son apparition sur la pelouse, il remplace Jonathan Rowe

22:08 - 61e - Frappe cadrée de Tamari

Encore une fois Mousa Tamari, échappe à la vigilance de la défense marseillaise. Cette fois le Jordanien parvient à cadrer son tir, mais Geronimo Rulli est sur la trajectoire et dévie parfaitement le tir de rennais

22:06 - 58' - Encore un poteau pour l'OM

Sur un centre dans la surface, Murillo se lève plus haut que tout le monde et voit sa tentative de la tête heurter le poteau gauche de Samba

22:05 - 57' - Grand match de Jacquet

Le jeune défenseur Rennais, Jérémy Jacquet, se montre intraitable dans les duels et réussit pour le moment  un très grand match

22:02 - 54' - Encore une tentative de Rowe

L'attaquant anglais se montre très généreux sur le flanc gauche de l'attaque marseillaise mais peine à se montrer lucide sur ses frappes. Son tir à l'entrée de la surface passe à deux mètres des buts de Samba

21:59 - 52' - Frappe au dessus de Rowe

L'Anglais tente de rentrer sur son pied droit puis il tente une frappe. C'est trop enlevé et le ballon passe largement au dessus des buts de Brice Samba

21:56 - 48' - Tamari encore imprécis

Lancé en contre attaque, Mousa Tamari ne parvient pas à trouver de l'espace pour armer une frappe, il bute sur Egan-Riley, bien placé dans l'axe

21:54 - 46' - Weah, un atout offensif en plus

Timothy Weah a fait son apparition du côté Phocéen. Il remplace Geoffrey Kondogbia

21:53 - Début de seconde période

C'est reparti pour cette deuxième période au Roazhon Park entre Rennes et Marseille.

21:42 - Grosse possession des Marseillais

Dans cette première période, l'Olympique de Marseillais est largement au dessus de la possession de balle avec 73%

21:38 - 45+6' - Mi-temps à Roazhon Park

Match ouvert et animé entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille mais toujours pas de buts dans cette rencontre. Les Bretons sont à dix après l'expulsion de Aït Boudlal

21:36 - 45+6' - Poteau pour Rabiot

Frappe à ras de terre de Rabiot à l'entrée de la surface, le ballon heurte le poteau gauche de Samba avant de sortir en corner (le ballon a été légèrement touché par un rennais)

21:35 - 49' - Belle sortie de Samba

Enfin une bonne sortie de Brice Samba sur un centre de Riley, le gardien Rennais rassure ses défenseurs en se montrant autoritaire dans les airs

21:32 - 45+1' - Six minutes d'arrêts de jeu

Mr. Pignard a ajouté six minutes d'arrêts de jeu dans cette première période

