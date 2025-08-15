DIRECT. Rennes - Marseille : les phocéens en manque de réalisme, suivez le direct
Pour le match d'ouverture de la saison 2025/2026 de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace à Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais. Déjà un grand test pour les phocéens.
22:12 - 64' - Une première pour Camara
Transféré récemment de Stade Brestois, Mehdi Camara fait son baptême de jeu sous les couleurs rennaises. Il remplace Rieder au milieu de terrain
22:10 - 63' - Entrée d'Aubameyang
Pierre-Emerick Aubameyang fait son apparition sur la pelouse, il remplace Jonathan Rowe
22:08 - 61e - Frappe cadrée de Tamari
Encore une fois Mousa Tamari, échappe à la vigilance de la défense marseillaise. Cette fois le Jordanien parvient à cadrer son tir, mais Geronimo Rulli est sur la trajectoire et dévie parfaitement le tir de rennais
22:06 - 58' - Encore un poteau pour l'OM
Sur un centre dans la surface, Murillo se lève plus haut que tout le monde et voit sa tentative de la tête heurter le poteau gauche de Samba
22:05 - 57' - Grand match de Jacquet
Le jeune défenseur Rennais, Jérémy Jacquet, se montre intraitable dans les duels et réussit pour le moment un très grand match
22:02 - 54' - Encore une tentative de Rowe
L'attaquant anglais se montre très généreux sur le flanc gauche de l'attaque marseillaise mais peine à se montrer lucide sur ses frappes. Son tir à l'entrée de la surface passe à deux mètres des buts de Samba
21:59 - 52' - Frappe au dessus de Rowe
L'Anglais tente de rentrer sur son pied droit puis il tente une frappe. C'est trop enlevé et le ballon passe largement au dessus des buts de Brice Samba
21:56 - 48' - Tamari encore imprécis
Lancé en contre attaque, Mousa Tamari ne parvient pas à trouver de l'espace pour armer une frappe, il bute sur Egan-Riley, bien placé dans l'axe
21:54 - 46' - Weah, un atout offensif en plus
Timothy Weah a fait son apparition du côté Phocéen. Il remplace Geoffrey Kondogbia
21:53 - Début de seconde période
C'est reparti pour cette deuxième période au Roazhon Park entre Rennes et Marseille.
21:42 - Grosse possession des Marseillais
Dans cette première période, l'Olympique de Marseillais est largement au dessus de la possession de balle avec 73%
Une première période dominée par l'@OM_Officiel mais sans le moindre but à la pause ????#SRFCOM pic.twitter.com/0hzTmMXJLC— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 15, 2025
21:38 - 45+6' - Mi-temps à Roazhon Park
Match ouvert et animé entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille mais toujours pas de buts dans cette rencontre. Les Bretons sont à dix après l'expulsion de Aït Boudlal
21:36 - 45+6' - Poteau pour Rabiot
Frappe à ras de terre de Rabiot à l'entrée de la surface, le ballon heurte le poteau gauche de Samba avant de sortir en corner (le ballon a été légèrement touché par un rennais)
21:35 - 49' - Belle sortie de Samba
Enfin une bonne sortie de Brice Samba sur un centre de Riley, le gardien Rennais rassure ses défenseurs en se montrant autoritaire dans les airs
21:32 - 45+1' - Six minutes d'arrêts de jeu
Mr. Pignard a ajouté six minutes d'arrêts de jeu dans cette première période