Rennes - Marseille : De Zerbi déjà face à un dilemme

Pour le match d'ouverture de la saison 2025/2026 de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace à Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais. Déjà un grand test pour les phocéens.

C'est le propre des équipes ambitieuses comme l'OM, à chaque début de saison, il faut se réinventer, corriger les imperfections de l'exercice précédent et gommer ces trous d'air qui ont coûté de précieux points. Dans un championnat toujours dominé par un PSG écrasant, les Marseillais savent qu'ils doivent viser haut pour rester compétitifs. L'OM aborde ce rendez-vous avec un effectif quasiment intact par rapport à la saison dernière. Roberto De Zerbi a pu conserver l'ossature de son groupe, n'enregistrant que trois départs majeurs, Quentin Merlin et Valentin Rongier, partis à Rennes, ainsi que Luis Enrique, transféré à l'Inter Milan. Ce premier match face au club Breton, aura donc un parfum particulier, Merlin et Rongier, ex-cadres olympiens se dresseront d'entrée sur la route des Marseillais, désormais sous le maillot rouge et noir.

Surfer sur la bonne dynamique

Les Marseillais ont montré de belles choses pendant l'intersaison, signant notamment deux victoires convaincantes, un succès 2-0 contre Gérone et une victoire 3-1 face à Aston Villa. Pierre-Emerick Aubameyang, de retour au club après son expérience en Arabie saoudite, s'est déjà illustré avec 2 buts contre les Anglais au point d'instiller un doute à son entraîneur italien pour la place d'attaquant de pointe. De Zerbi devrait opter pour Gouiri en numéro 9 mais hier en conférence de presse il n'a pas hésité à motiver l'Algérien en lui demandant de s'inspirer du jeu du Gabonais, ce qui démontre que la tendance du premier jour pourrait changer bientôt. L'autre recrue Facundo Medina, prêté par Lens, a rapidement trouvé ses marques dans l'arrière-garde olympienne. En attendant les débuts du Brésilien Igor Paixao, plus grosse recrue de l'été hors PSG, et de Timothy Weah, les automatismes semblent déjà bien en place. Roberto De Zerbi, qui a remporté ses cinq précédentes ouvertures de championnat, veut surfer sur cette dynamique pour s'imposer d'entrée.

Pour cette première journée, l'OM devra composer sans Igor Paixao, encore trop juste après une blessure, et sans Facundo Medina, suspendu. Deux absences sont également à noter côté rennais, Lilian Brassier et Nordi Mukiele sont toujous blessés alors que Mousa Al Tamari qui a connu des problèmes dentaires ces derniers jours est incertain. Ces forfaits obligeront Habib Beye à remodeler son onze, notamment en défense centrale, tout en comptant sur ses nouvelles recrues pour combler les manques à l'instar de l'ancien Lensois, Prezymslaw Frankowski. En attaque, Rennes devra également compenser le départ de son buteur Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest et c'est le jeune Mohamed Kader Meïté (18 ans) qui aura la lourde tâche de prendre le relais.

Beye confiant et excité

En conférence de presse, Habib Beye n'a pas caché son respect pour l'OM " C'est une équipe qui garde une grosse force offensive, avec une identité forte. On sait qu'ils ont été deuxièmes de Ligue 1 et qu'ils peuvent prétendre au titre. " Mais le coach rennais croit en ses chances : " Avec la confiance accumulée en préparation, on doit être capables de rivaliser. " Rennes pourra s'appuyer sur l'arrivée de Mahdi Camara en provenance de Brest, ainsi que sur ses pistons Frankowski et Merlin pour apporter du danger. Pour Beye, ce match se jouera " sur des détails " et demandera une concentration maximale face à un adversaire capable de punir la moindre erreur, l'ancien joueur phocéen a aussi avoué qu'une affiche pareille pour la 1 ère journée ne peut que motiver ses joueurs " A nous de faire en sorte de montrer toutes nos qualités. C'est excitant parce que c'est l'OM, mais c'est surtout excitant parce que c'est le début du championnat. Tout le monde a hâte de commencer cette saison. "

Historiquement, l'avantage est marseillais, 50 victoires pour l'OM contre 33 pour Rennes, et 33 matchs nuls en Ligue 1. La saison passée, les Olympiens avaient remporté les deux confrontations, dont un spectaculaire 4-2 lors de la dernière journée. Vendredi soir, dans un stade plein et avec un parcage visiteurs bien garni, les Phocéens voudront poursuivre cette série positive, tandis que les Bretons chercheront à frapper fort d'entrée pour engranger de la confiance qui leur manquait la saison passée

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette première rencontre de la saison 2025/2026 qui sera dirigée par l'arbitre Jérémy Pignard aura lieu ce vendredi à 20h45 à Roazhon Park.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Rennes - Marseille ?

Baptême de feu pour la nouvelle chaîne Ligue 1 Plus, éditée par la LFP qui aura l'honneur de diffuser cette affiche de la première journée. Pour les abonnements, un pass à 14,99€ par mois pour avoir 8 matches sur 9 de L1, avec un engagement d'un an, pour deux écrans. Si vous ne voulez pas d'engagement, le prix passe à 19,99€ mensuels. Enfin, une offre à 9,99€ mensuels existe pour les moins de 26 ans (sans engagement, pour un seul écran).

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Rennes : Samba – Faye, Jacquet, Rouault – Frankowski, Fofana, Cissé, Rongier, Merlin – Blas, Meïté.

Marseille: Rulli – Murillo, Balerdi (c), Egan-Riley, Garcia – Højbjerg, Rabiot, Gomes – Greenwood, Gouiri, Rowe.

