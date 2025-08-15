DIRECT. Liverpool - Bournemouth : après un hommage à Diogo Jota, début rêvé pour Ekitike, suivez le match

Champion d'Angleterre en titre, Liverpool lance sa saison de Premier League ce vendredi 15 août à domicile contre Bournemouth. Pour ses débuts, Hugo Ekitike a trouvé le chemin des filets. Suivez le match en direct.

22:11 - Petrovic boxe le cuir (2-0, 50e) Contre-attaque pour les Reds et Frimpong laisse le champ libre à Salah. L'Égyptien centre de l'extérieur mais Petrovic boxe du poing droit.

22:09 - Gakpo pour le break ! (2-0, 49e) Après son but, Hugo Ekitike se mue en passeur ! Trouvé dans la surface, l'ancien parisien trouve Gakpo qui repique vers le centre de la surface. Le Néerlandais feinte le tir à deux reprises avant d'enrouler une frappe du pied droit. Petrovic est trop loin pour sortir le ballon.

22:07 - Ekitike magique (1-0, 46e) Quel geste technique d'Hugo Ekitike qui a talonné le ballon dans la course de Florian Wirtz. Adrien Truffert a finalement coupé la trajectoire d'une passe en taclant.

22:05 - Ça repart ! (1-0, 46e) La seconde période est lancée avec les 22 mêmes acteurs.

22:04 - Les joueurs de retour ! Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

21:50 - Mi-temps ! (1-0) Mi-temps à Anfield où Liverpool mène 1-0 face à Bournemouth grâce au Français Hugo Ekitike.

21:48 - Salah en solitaire (1-0, 48e) Sur une situation de contre-attaque, Cody Gakpo lance Mo Salah qui repique sur son pied gauche. L'Égyptien tente sa spéciale mais Adrien Truffert est l'auteur d'un retour défensif salvateur.

21:48 - Salah bien placé (1-0, 47e) Tavernier trouve directement Salah, placé dans le mur, sur son coup-franc.

21:47 - Mac Allister sanctionné (1-0, 47e) Dans le temps additionnel, Brooks protège bien son ballon devant Mac Allister qui commet une faute. Coup-franc dangereux pour les Cherries.

21:46 - Trois minutes (1-0, 45e) Trois minutes de temps additionnel dans ce premier acte.

21:44 - Kerkez averti (1-0, 43e) Faute de Milos Kerkez pris par Adam Smith dans son couloir. Le latéral gauche semble s'être fait mal dans son intervention défensive.

21:40 - Ekitike proche du doublé (1-0, 39e) Aprè!s un centre de Florian Wirtz, Hugo Ekitike ne parvient pas à assurer sa tête.

21:38 - Ekitike délivre Anfield ! (1-0, 37e) La délivrance pour Hugo Ekitike et Liverpool ! L'ancien attaquant du PSG ne pouvait pas rêver mieux comme débuts à Anfield ! Le n°22 combine avec MacAllister avant de se mettre dans le sens du but. Il profite d'un contre favorable devant Senesi et trompe Petrovic d'un plat du pied droit.

21:36 - Semenyo pris à partie (0-0, 36e) À la 30e minute de jeu, Anthony Taylor a arrêté le match quelques secondes. En effet, Semenyo a été pris à partie de manière très virulente par un supporter dans les tribunes.

21:33 - Quel duel ! (0-0, 33e) Les deux anciens pensionnaires du championnat de France, Bafodé Diakité et Hugo Ekitike ne se font pas de cadeau. Le défenseur des Cherries tacle le cuir dans les pieds de l'attaquant.

21:30 - Scène rare (0-0, 30e) À la 30e minute, Anthony Taylor s'adresse aux entraîneurs avant d'appeler les capitaines sur le bord du terrain.

21:28 - Corner obtenu (0-0, 28e) S'il montre de la volonté depuis le coup d'envoi, Hugo Ekitike passe devant Bafodé Diakité sur un centre de Jérémie Frimpong. Finalement il obtient un corner.

21:27 - Les recrues discrètes (0-0, 27e) Dans cette première demi-heure, les quatre recrues éprouvent des difficultés à toucher des ballons et à s'exprimer.

21:24 - Ekitike hors-jeu (0-0, 24e) Dans la surface, Hugo Ekitike s'écroule au contact mais il est finalement signalé hors-jeu.

21:22 - Salah se montre (0-0, 22e) Dans un petit espace devant la surface des Cherries, Mo Salah feinte la frappe. Il est proche de bénéficier d'un contre favorable mais Senesi est vigilant.

21:21 - 20e minute ! (0-0, 20e) Une minute d'applaudissements est rendue en hommage à Diogo Jota dans les tribunes d'Anfield !

21:20 - Slot furieux ! (0-0, 19e) Depuis la situation litigieuse et la main de Senesi, Arne Slot n'arrive pas à décolérer ! Le Néerlandais est furieux sur son banc de touche.

21:18 - Taylor a du travail (0-0, 17e) Après un tirage de maillot de Diakité sur Ekitike, Szoboszlai récupère le cuir dans les pieds de Smith. Le Hongrois est finalement sanctionné d'une faute.

21:15 - Brooks averti (0-0, 15e) Pour un acte d'anti-jeu où il a remis le ballon sur le terrain, Brooks écope du premier carton jaune de la rencontre.