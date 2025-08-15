Liverpool - Bournemouth : hommage à Diogo Jota, défense du titre... Un premier match particulier pour les Reds

Champion d'Angleterre en titre, Liverpool lance sa saison de Premier League ce vendredi 15 août à domicile contre Bournemouth. Une rencontre particulière pour les Reds où un dernier hommage à Diogo Jota pourrait être rendu.

Ce vendredi, Liverpool entame la défense de son titre en Premier League obtenu la saison passée. À domicile, les Reds vont défier Bournemouth à 21h dans une ambiance particulière. Près d'un mois et demi après le décès de Diogo Jota, les joueurs de Liverpool retrouvent Anfield et leurs supporters. Nul doute que la tension sera palpable et que l'émotion sera vive au coup d'envoi. Après avoir porté un badge portant l'inscription " Diogo J.20 " durant la tournée de pré-saison en Asie, les Reds réservent une commémoration et un dernier hommage ce vendredi. Une minute de silence sera respectée et une mosaïque sera déployée pour l'occasion. Enfin, une sculpture commémorative sera construite, grâce aux objets offerts par les supporters du club, afin d'instaurer un lieu de commémoration à Anfield.

Liverpool, un mercato historique

Cet été, Liverpool a été un grand acteur du marché des transferts. S'ils ont perdu Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz et Darwin Nunez partis respectivement au Real Madrid, au Bayern Munich et à Al-Hilal, les Reds ont déboursé plus de 300 millions d'euros pour s'offrir Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ou encore Jérémie Frimpong. Une refonte de l'effectif qui devrait continuer dans les prochaines heures. Soucieux de renforcer la ligne arrière, les dirigeants du club sont sur le point d'enrôler le jeune italien Giovanni Leoni en provenance de Parme. Ainsi, les Reds anticipent un potentiel départ du Français Ibrahima Konaté dont le contrat expire à l'été 2026. Cet été, Liverpool est devenu le troisième club de Premier League à dépasser le montant des 300 millions de livres (348 millions d'euros) dans une seule fenêtre du mercato.

"Encore de la place à l'amélioration"

Si Liverpool a officiellement démarré sa saison avec une défaite le week-end dernier contre Crystal Palace lors du Community Shields, Arne Slot est enthousiaste à l'idée de débuter la saison de Premier League. Néanmoins, le technicien néerlandais estime que son groupe doit encore travailler : "Il y a eu des hauts et des bas alors que les baisses n'étaient pas si faibles, mais je pense que l'essentiel est encore à améliorer. Ce qui est normal. Je pense que pour tout le monde en pré-saison, il est normal qu'il y ait encore de la place à l'amélioration, et encore moins si nous perdons trois ou quatre partants, je pense que nous avons perdu cinq à six joueurs qui ont joué pas mal de minutes pour nous la saison dernière et que nous en avons recruté quatre nouveaux. Il est donc normal qu'il y ait un peu d'adaptation. Mais nous sommes définitivement prêts pour le début de la ligue".

En conférence de presse, Arne Slot a confié redouté l'intensité des joueurs de Bournemouth : "Ils nous ont rendu les choses très difficiles la saison dernière. Nous les avons battus 3-0, alors que vous vous demandez : " De quoi parle-t-il, difficile ? " Mais si vous regardez le match, ils ont eu leur première grosse chance du match, ils ont marqué un but légèrement hors-jeu. Puis nous les avons contre-attaqués à trois reprises, je ne dirais pas, mais nous avons fait bouger le ballon très rapidement de l'arrière vers l'avant. Et tout à coup, à la mi-temps, nous avions une avance de 3-0, puis je me suis dit — ce que j'ai toujours pensé quand j'étais manager en Hollande — " Ça va faire quatre, cinq ou six nuls ". Mais la mentalité dont Bournemouth a fait preuve en seconde période a permis de continuer. C'est également la mentalité qu'ils ont eue tout au long de la saison qui a suivi. Ils ont également perdu quelques joueurs et en ont recruté de bons nouveaux. Comme ils l'ont montré ces dernières années, ils peuvent toujours recruter de bons nouveaux joueurs. Et à l'extérieur, c'était encore plus difficile pour nous. Donc, une très bonne équipe, un bon manager et c'était un défi pour nous vendredi. Mais j'ai hâte, car un match en soirée à Anfield est quelque chose que tout le monde attend avec impatience".

Bournemouth décimé

Cet été, Bournemouth a perdu gros. En effet, la ligne arrière a été décimée par les pertes de Kepa (Arsenal), Dean Huijsen (Real Madrid), Illya Zabarnyi (Paris Saint-Germain) et Milos Kerkez (Liverpool). Adrien Truffert et Bafodé Diakité ont rejoint les Cherries en provenance du Stade Rennais et de Lille. Un mercato compliqué pour Andoni Iraola : "Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais il y a eu beaucoup de changements et quand le marché des transferts sera terminé, il y aura eu des mouvements importants. J'espère que nous pourrons nous ajuster et le faire rapidement afin que nous puissions nous concentrer pour le début de la saison. Nous sommes le premier match et beaucoup de gens vont nous regarder. Ce sera un grand match. Ce sera un bon test pour nous et un endroit où nous pourrons voir où nous en sommes."

À quelle heure débute Liverpool - Bournemouth ?

Le coup d'envoi du premier match de la saison en Premier League opposant Liverpool à Bournemouth est prévu vendredi 15 août à 21h00 au stade d'Anfield (Angleterre).

Sur quelle chaîne regarder Liverpool - Bournemouth ?

Détenteur des droits TV du championnat anglais, Canal+ diffusera la rencontre entre les Reds et les Cherries en clair.

Comment suivre Liverpool - Bournemouth en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre d'ouverture de la Premier League entre Liverpool et Bournemouth sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Liverpool - Bournemouth ?

Liverpool : Alisson (G) - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - McAllister (ou Gravenberch), Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike.

Bournemouth : Petrovic (G) - Smith, Hill, Senesi, Truffert - Adams, Scott - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson.

