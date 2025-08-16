DIRECT. Majorque - Barcelone : les Majorquins se retrouvent à 9 avant la mi-temps, suivez le direct
Le FC Barcelone débute la défense de son titre de champion d'Espagne ce samedi sur la pelouse de Majorque, avec l'ambition de marquer d'entrée les esprits lors de la première journée de Liga.
20:44 - 48' - Trois changements chez Majorque
A l'entame de la seconde période, l'entraîneur majorquin Jagoba Arrasate effectue trois changements, sorties de Torre, Morey Bauza et Arana et entrées de Rodriguez, Mascarell et Joseph
20:43 - 46' - Début de seconde période !
C'est reparti pour cette rencontre entre Majorque et Barcelone avec le coup d'envoi du second acte
20:27 - Mi-temps à Majorque !
C'est la pause à Majorque, Barcelone mène de deux buts à zéro face aux "Pirates" réduits à neuf après deux expulsions. Le second acte risque d'être très long pour les hôtes
20:25 - 45+6' - Yamal encore dangereux
Frappe enveloppée de Yamal, ça passe encore une fois à un petit mètre des buts majorquins
20:24 - 45+5' - Tête de Sanchez
Bien qu'en infériorité numérique, Majorque parvient quand même à se créer des occasions à l'image d'une tête de Sanchez sur corner
20:20 - 45+2' - Frappe de Yamal
Lamine Yamal tente sa chance à l'entrée de la surface, sa tentative passe juste à côté du cadre des buts adverses
20:19 - 45+2' - Sept minutes du temps additionnel
Il y aura sept minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps à sens unique
20:18 - 44' - Passe à dix pour le Barça
Face à 9 Majorquins, les Catalans font tourner le ballon tranquillement en essayant de ressortir les défenseurs adverses sans se précipiter
20:16 - 42' - Pablo Torre averti à son tour
Carton jaune pour l'ancien joueur de Barcelone pour un tirage de maillot sur Baldé
20:12 - 40' - Deuxième rouge pour Majorque !
Finalement le carton jaune de Vedat Muriqi se transforme en rouge après vérification de la VAR. Real Majorque se retrouve à 9 à la 38ème minute de jeu
20:09 - 37' - excès d'engagement pour Muriqi
Pour un pied haut sur Joan Garcia, le gardien blaugrana, Muriqi écope logiquement d'un carton jaune
20:07 - 34' - Morlanes exclu !
Pour un tacle en retard sur Lamine Yamal, Morlanes écope d'un carton rouge et laisse ses coéquipiers de Real Majorque à dix contre onze
20:06 - 32' - Le but polémique de Barcelone
Revivez l'action du but controversé de Ferran Torres
[⚽️ VIDÉO BUT] ???????? #LALIGA— beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 16, 2025
???? Un deuxième but très polémique pour le Barça !
???? Yamal frappe, "assomme" Raillo dans la surface, les défenseurs s'arrêtent...
???? Mais pas Ferran Torres qui balance un énorme bombazo !https://t.co/b8WgCvUTAP