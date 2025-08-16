DIRECT. Majorque - Barcelone : les Majorquins se retrouvent à 9 avant la mi-temps, suivez le direct

Le FC Barcelone débute la défense de son titre de champion d'Espagne ce samedi sur la pelouse de Majorque, avec l'ambition de marquer d'entrée les esprits lors de la première journée de Liga.

En direct

20:44 - 48' - Trois changements chez Majorque A l'entame de la seconde période, l'entraîneur majorquin Jagoba Arrasate effectue trois changements, sorties de Torre, Morey Bauza et Arana et entrées de Rodriguez, Mascarell et Joseph

20:43 - 46' - Début de seconde période ! C'est reparti pour cette rencontre entre Majorque et Barcelone avec le coup d'envoi du second acte

20:42 - Sortie de Fermin Lopez Le milieu de terrain blaugrana laisse sa place à Dani Olmo

20:27 - Mi-temps à Majorque ! C'est la pause à Majorque, Barcelone mène de deux buts à zéro face aux "Pirates" réduits à neuf après deux expulsions. Le second acte risque d'être très long pour les hôtes

20:26 - 45+2' - Rapinha sanctionné Carton jaune pour Rapinha pour un tacle appuyé sur Mateu

20:25 - 45+6' - Yamal encore dangereux Frappe enveloppée de Yamal, ça passe encore une fois à un petit mètre des buts majorquins

20:24 - 45+5' - Tête de Sanchez Bien qu'en infériorité numérique, Majorque parvient quand même à se créer des occasions à l'image d'une tête de Sanchez sur corner

20:20 - 45+2' - Frappe de Yamal Lamine Yamal tente sa chance à l'entrée de la surface, sa tentative passe juste à côté du cadre des buts adverses

20:19 - 45+2' - Sept minutes du temps additionnel Il y aura sept minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps à sens unique

20:18 - 44' - Passe à dix pour le Barça Face à 9 Majorquins, les Catalans font tourner le ballon tranquillement en essayant de ressortir les défenseurs adverses sans se précipiter

20:16 - 42' - Pablo Torre averti à son tour Carton jaune pour l'ancien joueur de Barcelone pour un tirage de maillot sur Baldé

20:12 - 40' - Deuxième rouge pour Majorque ! Finalement le carton jaune de Vedat Muriqi se transforme en rouge après vérification de la VAR. Real Majorque se retrouve à 9 à la 38ème minute de jeu

20:09 - 37' - excès d'engagement pour Muriqi Pour un pied haut sur Joan Garcia, le gardien blaugrana, Muriqi écope logiquement d'un carton jaune

20:07 - 34' - Morlanes exclu ! Pour un tacle en retard sur Lamine Yamal, Morlanes écope d'un carton rouge et laisse ses coéquipiers de Real Majorque à dix contre onze