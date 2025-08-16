Majorque - Barcelone : les Blaugrana plus offensifs que jamais

Le FC Barcelone débute la défense de son titre de champion d'Espagne ce samedi sur la pelouse de Majorque, avec l'ambition de marquer d'entrée les esprits lors de la première journée de Liga.

Le Barça aborde cette nouvelle saison avec le statut de favori et la confiance née d'une campagne 2024-2025 exceptionnelle. Sous la direction d'Hansi Flick, les Catalans ont raflé la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, inscrivant plus de 100 buts en championnat. Cet été, l'absence à la Coupe du monde des clubs leur a offert un précieux temps de repos, avant d'enchaîner quatre matchs amicaux tous victorieux, dont un éclatant 5-0 contre Côme lors du Trophée Joan Gamper. Les bases d'une nouvelle saison ambitieuse sont posées.

Rashford devra patienter

Le marché des transferts a apporté de nouveaux visages pour renforcer l'effectif. Joan Garcia, jeune gardien espagnol promis à un grand avenir, Marcus Rashford, venu apporter sa vitesse et sa polyvalence offensive, et Roony Bardghji, pépite suédoise arrivée de Copenhague, sont les principales recrues. Toutefois, ces joueurs, ainsi que Gerard Martin, Marc Bernal et Wojciech Szczęsny, ne sont pas encore officiellement enregistrés auprès de la Liga, une formalité qui devrait être réglée avant l'annonce définitive du groupe. Joan Garcia est pressenti pour débuter dans les cages, en raison de l'absence prolongée de Marc-André ter Stegen, blessé au dos.

La composition probable du Barça pour ce déplacement pourrait voir Garcia aligné derrière une défense composée de Koundé, Araujo, Cubarsí et Baldé. Pedri et Frenkie de Jong devraient animer le milieu, tandis que Lamine Yamal, déjà très en forme, sera l'un des quatre atouts offensifs aux côtés de Fermín López, Raphinha et Ferran Torres. Dani Olmo et Robert Lewandowski sont incertains alors qu'Ansu Fati, parti à l'AS Monaco, a laissé le numéro 10 à Yamal, symbole de la confiance placée en lui pour porter l'attaque catalane.

Majorque cherche l'exploit depuis 16 ans

En face, Majorque entame sa cinquième saison consécutive dans l'élite avec l'ambition de faire mieux que sa dixième place de la saison passée. L'équipe de Jagoba Arrasate avait obtenu 48 points (13 victoires, 9 nuls, 16 défaites), manquant de peu une qualification européenne. Les arrivées de Pablo Torre , en provenance de Barcelone, Lucas Bergström et Mateo Joseph renforcent l'effectif, même si les départs de Jose Copete, Siebe Van der Heyden et Robert Navarro représentent des pertes notables. Les Majorquins ont connu une préparation intense avec six matchs amicaux, dont trois victoires, les deux dernières face à Poblense et Hambourg SV.

Historiquement, le duel face au Barça tourne largement à l'avantage des Catalans, Majorque a perdu 14 de ses 15 derniers matchs de Liga contre eux, son dernier succès remontant à 2009. Mais Arrasate espère créer la surprise devant son public. Samu Costa est forfait, mais le reste du groupe est au complet. Vedat Muriqi devrait occuper la pointe de l'attaque, soutenu par Sergi Darder, Takuma Asano et Pablo Torre, qui pourrait affronter son ancien club dès la première journée. Conquérir l'Europe reste un rêve lointain, mais un exploit face au champion en titre serait la meilleure manière de lancer la saison.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Real Majorque et le FC Barcelone qui sera dirigée par l'arbitre expérimenté José Luis Munuera Montero aura lieu ce samedi à 19h30 au stade Mallorca Son Moix.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Majorque - Barcelone ?

Cette rencontre de la première journée de la Liga 2025/2026 sera diffusée sur Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Majorque : Roman - Morey, Raillo, Valjent, Mojica - Morlanes, Mascarell, Asano, Darder, Torre - Muriqi

Barcelone : Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha -Torres

Les différentes côtes

Le FC Barcelone, champion en titre, reste largement favori dans cette opposition face au Real Majorque.

Betclic : Real Majorque 6,65 / Nul 4,82 / Barcelone 1,42.

Winamax : Real Majorque 6,50 / Nul 4,70 / Barcelone 1,43.

Unibet : Real Majorque 6,55 / Nul 4,75 / Barcelone 1,42.

Parions Sports : Real Majorque 5,90 / Nul 4,75 / Barcelone 1,43.