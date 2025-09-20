Ballon d'or 2025 : Dembélé annoncé vainqueur, un classement qui aurait déjà fuité

Le Ballon d'or sera officiellement remis ce lundi 22 septembre et pourtant, l'annonce du vainqueur a peut être déjà fuité.

Qui prendra la succession de Rodri, milieu de Manchester City et vainqueur surprise l'année dernière au nez et à la barbe du Brésilien Vinicius ? Une chose est certaine, ce ne sera pas un joueur du Real Madrid, le club étant d'ailleurs toujours fâché avec l'institution après la défaite du Brésilien l'année dernière. Deux noms reviennent avec insistance, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Sur le papier, les deux méritent le prestigieux trophée, mais le Français a une longueur d'avance après sa saison record et le titre du PSG en Ligue des champions alors que le Barcelonais a été sorti en demi-finale. Si, comme toujours, personne n'est au courant à part France Football, les spéculations sont nombreuses et la propagande autour du Français est importante... À tel point que certains pensent que le classement est déjà connu.

Il y a quelques jours, un journaliste australien (pas celui qui vote pour le trophée) a notamment indiqué qu'il avait été contacté pour faire de la pub sur l'attaquant du PSG contre une rémunération. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont également circulé avec une mise en scène devant le Parc montrant la victoire de "Dembouz" avec son Ballon d'or. Si les images montrent parfaitement que ce n'est pas le Français, certains supporters se sont déjà emballés. Mais c'est surtout la story énigmatique de Dembélé qui laisse croire aux fans que l'ancien attaquant de Rennes et de Dortmund a remporté le Ballon d'or 2025, prenant la succession de Benzema au palmarès des Français. Sur cette dernière, on peut y voir une photo de ses années de formation au Stade Rennais, accompagnée du titre Formidable de Tiakola avec des mots étranges : " J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser". Il n'en fallait pas plus pour spéculer et indiquer que Dembélé lui même a fait fuiter sa victoire.

Thierry Henry ou encore Luis Campos estiment aussi aussi qu'il n'y a qu'un seul vainqueur possible. "À mon avis, celui qui mérite clairement le Ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé. Il a tout gagné. S'il s'appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion", a lâché le conseiller sportif du club parisien sur RMC

Les nommés du Ballon d'or 2025

Lors de cette 69e édition du Ballon d'or, le lauréat sera désigné par un jury de 100 journalistes internationaux (un par chaque pays du top 100 au classement Fifa). Chaque votant désignera 10 joueurs par ordre décroissant, le premier recevant 15 points, le deuxième 12, puis 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, et 1 point. Cela permettra qu'aucun joueur n'ait zéro point et d'établir de véritables différences.

Ousmane Dembélé (France / PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italie / PSG)

Jude Bellingham (Angleterre / Real Madrid)

Désiré Doué (France / PSG)

Denzel Dumfries (Pays-Bas / Inter Milan)

Serhou Guirassy (Guinée / Dortmund)

Erling Haaland (Norvège / Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suède / Arsenal)

Achraf Hakimi (Maroc / PSG)

Harry Kane (Angleterre / Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie / PSG)

Robert Lewandowski (Pologne / Barça)

Alexis Mac Allister (Argentine / Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentine / Inter Milan)

Scott McTominay (Ecosse / Naples)

Kylian Mbappé (France / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

Joao Neves (Portugal / PSG)

Pedri (Espagne / Barça)

Cole Palmer (Angleterre / Chelsea)

Michael Olise (France / Bayern)

Raphinha (Brésil / Barça)

Declan Rice (Angleterre / Arsenal)

Fabian Ruiz (Espagne / PSG)

Virgil van Dijk (Pays-Bas / Liverpool)

Vinicius (Brésil / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

Florian Wirtz (Allemagne / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Lamine Yamal (Espagne / Barça)

Les nommés du ballon d'or féminin 2025

Lucy Bronze (Angleterre / Chelsea)

Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)

Aitana Bonmati (Espagne / Barça)

Sandy Baltimore (France / Chelsea)

Mariona Caldentey (Espagne / Arsenal)

Klara Bühl (Allemagne / Bayern)

Sofia Cantore (Italie / Juventus)

Steph Catley (Australie / Arsenal)

Melchie Dumornay (Haïti / OL Lyonnes)

Temwa Chawinga (Kansas City / Malawi)

Emily Fox (Etats-Unis / Arsenal)

Cristiana Girelli (Italie / Juventus)

Esther Gonzalez (Espagne / Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvège / Barça)

Patri Guijarro (Espagne / Barça)

Amanda Gutierres (Brésil / Palmeiras)

Hannah Hampton (Angleterre / Chelsea)

Pernille Harder (Canemark / Bayern)

Lindsey Heaps (Etats-Unis / OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Angleterre / Arsenal)

Marta (Brésil / Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Norvège / Arsenal)

Ewa Pajor (Pologne / Barça)

Clara Matéo (France / Paris FC)

Alessia Russo (Angleterre / Arsenal)

Claudia Pina (Espagne / Barça)

Alexia Putellas (Espagne / Barça)

Johanna Rytting Kaneryd (Suède / Chelsea)

Caroline Weir (Ecosse / Real Madrid)

Leah Williamson (Angleterre / Arsenal)

La liste des nommés pour le coach de l'année

Antonio Conte (Naples)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (Barça)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Les nommés pour le trophée de club masculin de l'année

FC Barcelone (ESP)

Botafogo (BRE)

Chelsea (ANG)

Liverpool (ANG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Les nommés pour le club féminin de l'année

Chelsea (ANG)

OL Lyonnes (FRA)

Orlando Pride (USA)

FC Barcelone (ESP)

Arsenal (ANG)

Les nommés pour le trophée Yachine de meilleur gardien

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atlético Madrid)

David Raya Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter Milan)

Les nommés pour le trophée Kopa de meilleur joueur U21