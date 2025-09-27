Ballon d'or 2025 : le classement détaillé de tous les trophées, des scores étonnants

Le 69e Ballon d'or de l'histoire a été remis au Français Ousmane Dembélé chez les hommes et à Aitana Bonmatí chez les femmes.

Ce lundi 22 septembre, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Favori après la saison historique du Paris Saint-Germain, l'attaquant devient le 6e Français de l'histoire à gagner le trophée, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema. Soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé a été élu Ballon d'Or, Luis Enrique a remporté le Trophée Cruyff masculin de meilleur entraîneur et le vainqueur de la Ligue des champions a été élu meilleur club masculin de l'année.

Après la cérémonie, le clan Yamal n'a pas forcément digéré la victoire du Français. "Il s’est passé quelque chose de très étrange ici, a lâché le père de Yamal, criant presque au complot dans le choix des votants. Je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin et de très loin. Pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde, il n’a pas de rival. Je ne dirais pas que c’est un vol, mais un préjudice moral à un être humain."

Pour cette 69e édition, 13 trophées ont été remis : alors qu'Ousmane Dembélé a été sacrée, Aitana Bonmatí a remporté le Ballon d'Or féminin pour la troisième fois d'affilée. En début de soirée, le FC Barcelone a remporté les deux Trophées Kopa, par l'intermédiaire de Lamine Yamal et Vicky López. Sacrée à l'Euro avec l'Angleterre, Sarina Wiegman s'est vue remettre le trophée Cruyff féminin. Chez les gardiens, Hannah Hampton et Gianluigi Donnarumma ont remporté le Trophée Yachine. Meilleur buteur et meilleure buteuse de la dernière saison, Viktor Gyökeres et Ewa Pajor se sont vus décerner les trophées Gerd Müller. Arsenal WFC a été élu meilleur club féminin. La fondation créée par Luis Enrique, la fondation Xana a remporté le Prix Socrates.

