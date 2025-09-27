Ballon d'or 2025 : le classement détaillé de tous les trophées, des scores étonnants
Le 69e Ballon d'or de l'histoire a été remis au Français Ousmane Dembélé chez les hommes et à Aitana Bonmatí chez les femmes.
Ce lundi 22 septembre, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Favori après la saison historique du Paris Saint-Germain, l'attaquant devient le 6e Français de l'histoire à gagner le trophée, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema. Soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé a été élu Ballon d'Or, Luis Enrique a remporté le Trophée Cruyff masculin de meilleur entraîneur et le vainqueur de la Ligue des champions a été élu meilleur club masculin de l'année.
Après la cérémonie, le clan Yamal n'a pas forcément digéré la victoire du Français. "Il s’est passé quelque chose de très étrange ici, a lâché le père de Yamal, criant presque au complot dans le choix des votants. Je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin et de très loin. Pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde, il n’a pas de rival. Je ne dirais pas que c’est un vol, mais un préjudice moral à un être humain."
Pour cette 69e édition, 13 trophées ont été remis : alors qu'Ousmane Dembélé a été sacrée, Aitana Bonmatí a remporté le Ballon d'Or féminin pour la troisième fois d'affilée. En début de soirée, le FC Barcelone a remporté les deux Trophées Kopa, par l'intermédiaire de Lamine Yamal et Vicky López. Sacrée à l'Euro avec l'Angleterre, Sarina Wiegman s'est vue remettre le trophée Cruyff féminin. Chez les gardiens, Hannah Hampton et Gianluigi Donnarumma ont remporté le Trophée Yachine. Meilleur buteur et meilleure buteuse de la dernière saison, Viktor Gyökeres et Ewa Pajor se sont vus décerner les trophées Gerd Müller. Arsenal WFC a été élu meilleur club féminin. La fondation créée par Luis Enrique, la fondation Xana a remporté le Prix Socrates.
Découvrez le classement du Ballon d'or 2025 de la 1re à la 30e place
- 1. Ousmane Dembélé (France, Paris SG), 1380 points.
- 2. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 1059 points.
- 3. Vitinha (Portugal, Paris SG), 703 pts.
- 4. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), 657 pts.
- 5. Raphinha (Brésil, FC Barcelone), 620 pts.
- 6. Achraf Hakimi (Maroc, Paris SG), 484 pts.
- 7. Kylian Mbappé (France, Real Madrid), 378 pts.
- 8. Cole Palmer (Angleterre, Chelsea), 211 pts.
- 9. Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris SG), 172 pts.
- 10. Nuno Mendes (Portugal, Paris SG), 171 pts.
- 11. Pedri (Espagne, FC Barcelone), 124 pts.
- 12. Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, Paris SG), 123 pts.
- 13. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), 112 pts.
- 14. Désiré Doué (France, Paris SG), 74 pts.
- 15. Viktor Gyökeres (Suède, Sporting Portugal), 56 pts.
- 16. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid), 51 pts.
- 17. Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone), 49 pts.
- 18. Scott McTominay (Écosse, Naples), 45 pts.
- 19. João Neves (Portugal, Paris SG), 40 pts.
- 20. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), 37 pts.
- 21. Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), 25 pts.
- 22. Alexis Mac Allister (Argentine, Liverpool), 21 pts.
- 23. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), 21 pts.
- 24. Fabián Ruiz (Espagne, Paris SG), 20 pts.
- 25. Denzel Dumfries (Pays-Bas, Inter Milan), 20 pts.
- 26. Erling Haaland (Norvège, Manchester City), 18 pts.
- 27. Declan Rice (Angleterre, Arsenal), 13 pts.
- 28. Virgil Van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), 7 pts.
- 29. Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen), 5 pts.
- 30. Michael Olise (France, Bayern Munich), 4 pts.
12:00 - Donnarumma écrase tout
L'Italien a été élu meilleur gardien sans aucune contestation.
- 1. Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris-SG), 486 points.
- 2. Alisson Becker (Brésil, Liverpool), 120 pts.
- 3. Yann Sommer (Suisse, Inter Milan), 112 pts.
- 4. Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid), 69 pts.
- 5. Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal), 48 pts.
- 6. David Raya (Espagne, Arsenal), 31 pts.
- 7. Jan Oblak (Slovénie, Atlético de Madrid), 18 pts
- 8. Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa), 7 pts.
- 9. Lucas Chevalier (France, Lille), 5 pts.
- 10. Matz Sels (Belgique, Nottingham Forest), 4 pts.
10:43 - Yamal "facile" vainqueur du trophée Kopa
Voici le classement des anciens vainqueurs du Ballon d'or pour le trophée Kopa.
- 1. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 124 pts.
- 2. Désiré Doué (France, Paris-SG), 72 pts.
- 3. Joao Neves (Portugal, Paris-SG), 23 pts.
- 4. Estevao (Brésil, Palmeiras), 9 pts.
- 5. Kenan Yildiz (Turquie, Juventus Turin), 6 pts.
- 6. Dean Huijsen (Espagne, Bournemouth), 5 pts.
- 7. Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone), 3 pts.
- 8. Rodrigo Mora (Portugal, FC Porto), 1 pt.
- 9. Ayyoub Bouaddi (France, Lille) et Myles Lewis-Skelly (Angleterre, Arsenal), 0 pt.
09:45 - Des choix étonnants
Comme toujours, il y a des classements étonnants. Comme Almiro Santos, journaliste du Mozambique, qui a notamment préféré placer en tête Kylian Mbappé et il est d’ailleurs le seul à avoir fait ce choix. En Géorgie et en Écosse, les journalistes locaux ont joué à fond la fibre patriotique en offrant la première place à… Khvicha Kvaratskhelia et Scott McTominay. Notons également les 15 points attribués par les journalistes sud-africain et bahreïni à Mohamed Salah.
09:40 - 28 points d'écart chez les femmes
Le Ballon d'or féminin était très serré avec le troisième sacre de la Barcelonaise Bonmati devant Caldenty de 28 points.
- Aitana Bonmati (Espagne, FC Barcelone), 506 points.
- Mariona Caldentey (Espagne, Arsenal), 478 pts.
- Alessia Russo (Angleterre, Arsenal), 420 pts.
- Alexia Putellas (Espagne, FC Barcelone), 388 pts.
- Chloe Kelly (Angleterre, Manchester City, puis Arsenal), 233 pts.
- Patricia Guijarro (Espagne, FC Barcelone), 157 pts.
- Leah Williamson (Angleterre, Arsenal), 151 pts.
- Ewa Pajor (Pologne, FC Barcelone), 139 pts.
- Lucy Bronze (Angleterre, Chelsea), 135 pts.
- Hannah Hampton (Angleterre, Chelsea), 122 pts.
- Claudia Pina (Espagne, FC Barcelone), 113 pts.
- Marta (Brésil, Pride d'Orlando), 106 pts.
- Caroline Graham Hansen (Norvège, FC Barcelone), 92 pts.
- Barbra Banda (Zambie, Pride d'Orlando), 47 pts.
- Sandy Baltimore (France, Chelsea), 42 pts.
- Cristiana Girelli (Italie, Juventus Turin), 40 pts.
- Temwa Chawinga (Malawi, Current de Kansas City), 29 pts.
- Melchie Dumornay (Haïti, OL Lyonnes), 27 pts.
- Klara Bühl (Allemagne, Bayern Munich), 25 pts.
- Pernille Harder (Danemark, Bayern Munich), 20 pts
- Amanda Gutierres (Brésil, Palmeiras), 20 pts.
- Esther Gonzalez (Espagne, Gotham FC), 19 pts.
- Johanna Rytting Kaneryd (Suède, Chelsea), 11 pts.
- Sofia Cantore (Italie, Juventus Turin), 9 pts.
- Emily Fox (États-Unis, Arsenal), 7 pts.
- Lindsey Heaps (États-Unis, OL Lyonnes), 5 pts.
- Clara Mateo (France, Paris FC), 4 pts.
- Frida Leonhardsen Maanum (Norvège, Arsenal), 4 pts.
- Steph Catley (Australie, Arsenal), 1 pt.
- Caroline Weir (Écosse, Real Madrid), 0 pt.