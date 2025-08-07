Ballon d'or 2025 : nommés dans toutes les catégories, favoris et date de l'élection

Les nommés pour le futur Ballon d'or ont été dévoilés, découvrez toutes les catégories.

Le nom du lauréat du Ballon d'or 2025 sera connu le 22 septembre prochain. Cette année, la lutte à distance entre l'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé et l'Espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, devrait faire rage pour succéder au milieu de terrain de Manchester City, Rodri, sacré l'an passé. La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, fait également partie des prétendants sérieux à la plus haute distinction individuelle dans le football.

Lors de cette 69e édition du Ballon d'or, le lauréat sera désigné par un jury de 100 journalistes internationaux (un par chaque pays du top 100 au classement Fifa). Chaque votant désignera 10 joueurs par ordre décroissant, le premier recevant 15 points, le deuxième 12, puis 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, et 1 point. Cela permettra qu'aucun joueur n'ait zéro point et d'établir de véritables différences.

Les nommés du Ballon d'or 2025

Ousmane Dembélé (France / PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italie / PSG)

Jude Bellingham (Angleterre / Real Madrid)

Désiré Doué (France / PSG)

Denzel Dumfries (Pays-Bas / Inter Milan)

Serhou Guirassy (Guinée / Dortmund)

Erling Haaland (Norvège / Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suède / Arsenal)

Achraf Hakimi (Maroc / PSG)

Harry Kane (Angleterre / Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie / PSG)

Robert Lewandowski (Pologne / Barça)

Alexis Mac Allister (Argentine / Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentine / Inter Milan)

Scott McTominay (Ecosse / Naples)

Kylian Mbappé (France / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

Joao Neves (Portugal / PSG)

Pedri (Espagne / Barça)

Cole Palmer (Angleterre / Chelsea)

Michael Olise (France / Bayern)

Raphinha (Brésil / Barça)

Declan Rice (Angleterre / Arsenal)

Fabian Ruiz (Espagne / PSG)

Virgil van Dijk (Pays-Bas / Liverpool)

Vinicius (Brésil / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

Florian Wirtz (Allemagne / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Lamine Yamal (Espagne / Barça)

Les nommés du ballon d'or féminin 2025

Lucy Bronze (Angleterre / Chelsea)

Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)

Aitana Bonmati (Espagne / Barça)

Sandy Baltimore (France / Chelsea)

Mariona Caldentey (Espagne / Arsenal)

Klara Bühl (Allemagne / Bayern)

Sofia Cantore (Italie / Juventus)

Steph Catley (Australie / Arsenal)

Melchie Dumornay (Haïti / OL Lyonnes)

Temwa Chawinga (Kansas City / Malawi)

Emily Fox (Etats-Unis / Arsenal)

Cristiana Girelli (Italie / Juventus)

Esther Gonzalez (Espagne / Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvège / Barça)

Patri Guijarro (Espagne / Barça)

Amanda Gutierres (Brésil / Palmeiras)

Hannah Hampton (Angleterre / Chelsea)

Pernille Harder (Canemark / Bayern)

Lindsey Heaps (Etats-Unis / OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Angleterre / Arsenal)

Marta (Brésil / Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Norvège / Arsenal)

Ewa Pajor (Pologne / Barça)

Clara Matéo (France / Paris FC)

Alessia Russo (Angleterre / Arsenal)

Claudia Pina (Espagne / Barça)

Alexia Putellas (Espagne / Barça)

Johanna Rytting Kaneryd (Suède / Chelsea)

Caroline Weir (Ecosse / Real Madrid)

Leah Williamson (Angleterre / Arsenal)

La liste des nommés pour le coach de l'année

Antonio Conte (Naples)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (Barça)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Les nommés pour le trophée de club masculin de l'année

FC Barcelone (ESP)

Botafogo (BRE)

Chelsea (ANG)

Liverpool (ANG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Les nommés pour le club féminin de l'année

Chelsea (ANG)

OL Lyonnes (FRA)

Orlando Pride (USA)

FC Barcelone (ESP)

Arsenal (ANG)

Les nommés pour le trophée Yachine de meilleur gardien

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atlético Madrid)

David Raya Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter Milan)

Les nommés pour le trophée Kopa de meilleur joueur U21