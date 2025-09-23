DIRECT. Ballon d'or 2025 : Dembélé sacré, le clan Yamal parle de "préjudice moral", le classement

Le 69e Ballon d'or de l'histoire a été remis au Français Ousmane Dembélé chez les hommes et à Aitana Bonmatí chez les femmes ce lundi 22 septembre.

09:15 - Les félicitations de Yamal Malgré la contestation du clan Yamal et de son père, le joueur du Barça a bien félicité e Français après son sacre.

08:51 - "Il n'y a pas eu match" Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine France Football, a livré sur La chaîne L’Équipe quelques premières indiscrétions sur le détail des votes, qui sont attendus dans la journée de ce mardi 23 septembre 2025. "Si je dois vous donner une tendance, il n’y a pas eu match, honnêtement, a-t-il appuyé. Ousmane l’a emporté assez largement. Il a largement emporté l’adhésion de nos jurés du Ballon d’or. C’est un Ballon d’or qui fait a priori autorité auprès de nos jurés."

08:34 - "Rien ne m’étonne dans ce qui lui arrive" confie la maman d'Ousmane Dembélé Si Ousmane Dembélé est discret, sa famille l'est encore plus, mais elle n'est pas peu fière du sacre de l'attaquant du PSG. La réussite du footballeur n'étonne cependant pas sa maman qui s'est confiée au Parisien : "Depuis tout petit, il n’y a que le foot dans sa tête. [...] Je ne suis pas étonné qu’il ait réussi parce qu’il a toujours eu l’envie, la niaque du ballon, ça a toujours été son obsession." Fatimata est revenue sur les précédentes réussites de son fils, notamment sa présence au FC Barcelone dont il avait parlé quand Ousmane Dembélé avait seulement 13 ans : "Je me souviens de ce jour où il m’a dit : "maman, tu verras un jour j’irai jouer à Barcelone". [...] Il en parlait depuis tellement longtemps et, là, il se retrouve devant les plateaux, à Barcelone. Ça s’est passé comme on se l’était dit." Même chose pour l'arrivée du joueur au PSG, un "deuxième rêve". "Ça peut sembler bizarre, mais moi rien ne m’étonne dans ce qui lui arrive", explique la mère de famille qui reconnaît toutefois ne jamais avoir imaginé son fils sacré Ballon d'or : "Bon, là, le Ballon d’or c’est vraiment autre chose. Même dans sa jeunesse, on a parlé de Barcelone, de ses rêves mais le Ballon d’or, on n’en était pas arrivé là ! Et pourtant, je vous garantis que ça ne me surprend pas.

08:18 - Dembélé remporte le Ballon d'or après une seule nomination Le sacre d'Ousmane Dembélé en tant que Ballon d'or 2025 faisait peu de doute. Il était cité parmi les favoris et son nom était même avancé dans des rumeurs sur une liste qui aurait fuité. Mais il convient de rappeler qu'il s'agit là de la première nomination du faux numéro 9 du PSG. Sa victoire n'est pas surprenante au regard de la dernière saison du joueur qui signe un quadruplé historique avec le championnat de France, la Coupe de France, le Trophée des champions et la Ligue des champions qui s'avère être la première du club parisien. La saison 2024/2025 est de loin la plus belle du Normand, qui de l'avis de tous aurait pu réussir une telle année bien plus tôt sans les blessures à répétition qui ont rythmé son passage au FC Barcelone entre 2017 et 2023.

08:03 - "Je suis fier de lui, de sa réussite" : les mots de Deschamps après le sacre de Dembélé "Je suis fier de lui, de sa réussite", a réagi Didier Deschamps qui a fait appel à Ousmane Dembélé à jouer en équipe de France pour la première fois en 2016 alors que le joueur n'avait que 19 ans : "Je considérais qu'il avait un potentiel énorme et qu'il avait tout pour réussir au plus haut niveau [...] Ça a demandé du temps […] mais aujourd'hui ça fait de lui un Ballon d'or". Le sélectionneur des Bleus n'a pas manqué de rappeler le "parcours atypique, avec beaucoup de blessures" du Ballon d'or 2025 qui "a toujours eu cette capacité, cette force, à dédramatiser et à se dire qu'il allait revenir plus fort". "C'est magnifique, je suis très heureux pour lui. Aujourd'hui il est dans la lumière sur le plan mondial, mais ce n'est certainement pas un joueur qui recherche de la lumière", s'est réjoui Didier Deschamps en rappelant que pour Ousmane Dembélé "la lumière importante, c'est celle qui vient du terrain".

07:49 - Les larmes d'Ousmane Dembélé Le discours d'Ousmane Dembélé après son sacré en tant que Ballon d'Or 2025 a été marqué par l'émotion. Si le joueur a tenu à remercier tous les clubs qui ont été des étapes importantes de sa carrière et a évoqué le PSG comme une seconde famille avec les deux "papas" qu'il voit en Nasse el-Khelaïfi, le président du club, et Lui Enrique, l'entraîneur du club depuis 2023, c'est au moment de parler de famille de sang qu'il n'a pu retenir quelques larmes : "Ma famille a toujours été là pour moi. Ils m'ont soutenu dans les bons et les moments difficile". Une émotion qui s'est faite encore plus vivre au moment de mentionner son agent et son meilleur ami qui figurent parmi ses plus fidèles soutiens : "Merci aussi à mon agent qui a toujours cru en moi et qui m'avait dit que je gagnerai le Ballon d'or un jour. Il m'a toujours aidé, a cru en moi, m'a motivé. Merci à mon meilleur pote. [...] Avec [lui] depuis quatre ou cinq ans, on a tout vécu ensemble. On a tout fait ensemble. Il m'a suivi partout et jusqu'à la fin on sera ensemble lui et moi."

07:00 - La France sur le toit du monde C’est la huitième fois qu’un joueur français remporte un Ballon d’Or (Michel Platini à trois reprises, Raymond Kopa, Zinédine Zidane, Jean-Pierre Papin, Karim Benzema et Ousmane Dembélé). Dans l'histoire du trophée, aucun pays n’en a gagné davantage, hormis l'Argentine à égalité.

05:00 - Dembélé rejoint Zidane et un club fermé Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a également remporté dans sa carrière, la Coupe du monde (2018) et la Ligue des champions (2025). Dans l'histoire du football, ils ne sont que dix désormais à l'avoir réalisé : Lionel Messi, Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Gerd Müller, Paolo Rossi, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Zinédine Zidane et Ousmane Dembélé.

03:00 - Le message du Stade Rennais Club formateur d'Ousmane Dembélé, le Stade Rennais a rendu hommage à sa pépite, sacré roi du football ce lundi soir avec l'obtention du Ballon d'Or 2025.

01:00 - "Content pour l'ami Ousmane" Après la victoire de l'Olympique de Marseille dans le Clasico, Pierre-Emerick Aubameyang a rendu hommage à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé avant de le féliciter.

00:45 - Une saison XXL ! Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle : 60 matches (34 buts et 14 passes décisives)

Palmarès : Ligue des Champions Ligue 1 Coupe de France Trophée des Champions Meilleur Joueur de la Ligue des Champions Meilleur Joueur de Ligue 1 Meilleur Buteur de Ligue 1 Décisif à chaque tour de la phase finale de la Ligue des Champions Décisif contre chaque club du Top 5 UEFA



00:30 - Un récapitulatif de la soirée Voici les distinctions remises ce lundi soir lors de la 69e édition du Ballon d'Or : Ballon d'Or : Ousmane Dembélé (PSG) et Aitana Bonmati (FC Barcelone).

Trophée Kopa : Lamine Yamal (FC Barcelone) et Vicky Lopez (FC Barcelone) ;

Trophée Cruyff : Luis Enrique (PSG) et Sarina Wiegman (sélec. Angleterre) ;

Trophée Yachine : Gianluigi Donnarumma (Manchester City) et Hannah Hampton (Chelsea) ;

Trophée Gerd Müller : Viktor Gyökeres (Arsenal) et Ewa Pajor (FC Barcelone) ;

Clubs de l'année : Arsenal (femmes), PSG (hommes).

Prix Socrates : Fondation Xana (Luis Enrique).

00:15 - Le message de Mbappé Septième du Ballon d'or 2025, Kylian Mbappé a rapidement félicité Ousmane Dembélé, son compatriote et pote de l'équipe de France sur Instagram. "C'est les émotions mon frère, tu mérites à 1000%", a écrit l'attaquant du Real Madrid dans sa story Instagram, avec une photo d'Ousmane Dembélé et plusieurs cœurs.

00:14 - On a eu un peu peur pour le PSG La soirée se finit bien pour le PSG, mais le début du classement du Ballon d'Or n'a pas été favorable aux Parisiens avec des positions contestables. Fabian Ruiz et João Neves sont respectivement 24e et 19e du Ballon d'Or. Deux places assez loin du Top 10 pour les deux joueurs devancés notamment par Jude Bellingham ou encore Scott McTominay... Double buteur et passeur décisif de la finale de la Ligue des champions, Désiré Doué se trouve seulement à la 14e place au classement du Ballon d'Or. De quoi énerver de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Arrivé au PSG l'hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia échoue aux portes du Top 10 (12e).

00:00 - Dembélé rejoint le club des cinq Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema, Ousmane Dembélé devient le 6e joueur français à remporter le Ballon d'Or.

22/09/25 - 23:45 - Les Parisiens tout sourire En sortant du Théâtre du Châtelet, João Neves était tout sourire au moment de saluer les supporters parisiens, tout comme DJ Snake, supporter du PSG.

22/09/25 - 23:30 - L'heure de la fête Malgré la défaite du Paris Saint-Germain ce soir à Marseille, les supporters du PSG célèbrent le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé !

22/09/25 - 23:27 - "On va le fêter" "Je suis fier. C'est exceptionnel de gagner un tel trophée. C'est un travail d'équipe, ils m'ont poussé, tous les joueurs, tout un club. C'est exceptionnel d'avoir ce trophée. Je ne voulais pas pleurer mais c'était raté lorsque j'ai parlé de ma famille. Ça m'a pris de court mais c'est comme ça. Je ne savais pas que je l'avais l'avoir même si je voulais tirer les verres du nez au club. Tout le monde veut faire des photos avec le Ballon d'Or. On va le fêter. La soirée est belle mais il y a la défaite", a déclaré Ousmane Dembélé au micro de L'Équipe.

22/09/25 - 23:25 - L'attente est longue Alors que les photos sont prises par les journalistes de France Football, de nombreuses personnalités telles que Didier Deschamps, Philippe Diallo le président de la FFF, DJ Snake, Gianluigi Donnarumma et Mamadou Sakho tentent d'accéder à Ousmane Dembélé pour le féliciter.

22/09/25 - 23:20 - L'apothéose de la soirée ! Revivez dans les conditions du direct le sacre d'Ousmane Dembélé.

22/09/25 - 23:15 - "Une journée historique" "Une journée historique pour nous. C'est magnifique. C'est l'équipe qui a tout remporté. On va continuer à travailler comme ça. Tout le monde travaille ensemble pour le club, c'est le plus important. J'ai essayé d'aller à Marseille mais c'était difficile. Ousmane méritait qu'un dirigeant soit présent pour lui".

22/09/25 - 23:10 - Le triplé pour Bonmati, le top 10 Voici le Top 10 du Ballon d'Or féminin : Aitana Bonmati Mariona Caldentey Alessia Russo Alexia Putellas Chloe Kelly Patricia Guijarro Leah Williamson Ewa Pajor Lucy Bronze Hannah Hampton

22/09/25 - 23:08 - Le Top 10 du Ballon d'Or Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Voici le Top 10 : Ousmane Dembélé Lamine Yamal Vitinha Mohamed Salah Raphinha Achraf Hakimi Kylian Mbappé Cole Palmer Gianluigi Donnarumma Nuno Mendes

22/09/25 - 23:03 - Fin de la cérémonie La cérémonie de la 69e édition du Ballon d'Or est terminée au Théâtre du Châtelet.