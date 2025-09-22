DIRECT. Ballon d'or 2025 : Yamal et le PSG sacrés, Ousmane Dembélé grand favori, la cérémonie

Le Ballon d'or est officiellement remis ce lundi 22 septembre. Ousmane Dembélé est annoncé comme le grand favori.

En direct

22:18 - La fondation Xana récompensée Créée après le décès tragique de la fille de Luis Enrique, la fondation Xana remporte le Prix Socrates.

22:16 - Place au prix Socrates La Princesse Charlène de Monaco fait son arrivée sur la scène du Théâtre du Châtelet pour remettre le Prix Socrates, récompensant les footballeuses et les footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs tels que des actions menées en faveur de l'insertion sociale, du développement environnemental ou de l'aide aux populations en grande précarité ou victimes de conflits.

22:14 - "Grâce à eux" "C’est un honneur pour moi d’être ici et de recevoir cette récompense très importante pour notre club. Cela montre que c’est le collectif et l’équipe qui gagnent toujours. Je remercie tous mes joueurs, notamment ceux qui ne peuvent pas être là ce soir et tous les autres. Je remercie aussi les présidents et joueurs précédents, c’est aussi grâce à eux. Sans oublier les meilleurs supporters du monde, et c’est aussi pour eux que nous remportons ce trophée", a souligné le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

22:10 - Le PSG sacré ! Sous les acclamations du Théâtre du Châtelet, le Paris Saint-Germain remporte le trophée de meilleur club de l'année.

22:03 - Nouvelle pause Dans quelques minutes, l'identité du meilleur club masculin sera connue.

22:02 - Le pin's de DJ Snake Ce soir, DJ Snake arbore un costume avec un pin's du drapeau palestinien sur son col gauche.

22:01 - Arsenal triomphe ! Vainqueur de la Ligue des champions féminine, Arsenal est élu meilleur club féminin.

21:59 - "Ici, c'est Paris" Fervent supporter du PSG, DJ Snake harangue la foule et fait monter l'ambiance d'un cran avec un "Ici, c'est Paris".

21:58 - Un casting XXL ! Le DJ de renommée internationale, DJ Snake va remettre les prix aux côtés de la légende argentine, Javier Pastore.

21:57 - La soirée continue Ce sont désormais les prix des meilleurs clubs féminins et masculins qui vont être décernés.

21:52 - Gyökeres et Pajor récompensés ! L'attaquante polonaise Ewa Pajor et le Suédois Viktor Gyökeres remportent le trophée Gerd Müller.

21:50 - Prochain trophée Le trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur va être remis dans quelques secondes par la légende portugaise, Luis Figo.

21:49 - Hommages rendus ! Après une vidéo retraçant les exploits de Gianluigi Donnarumma et Hannah Hampton, un hommage est rendu au Ballon d'Or 1964, Denis Las mais également à Diogo Jota, disparus tragiquement.

21:47 - "C'était une saison formidable" "Merci à tous. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Je suis fier de ma performance dans la dernière saison. Merci à l'équipe du PSG, à mes anciens coéquipiers. C'est aussi grâce à eux que je suis là ce soir. C'était une saison historique et formidable. Aujourd'hui, je suis centré sur ma nouvelle aventure. Je remercie Manchester City. Nous avons de nombreux objectifs à atteindre et j'espère être aussi performant qu'avec mon ancien club. J'aimerais remercier ma famille, ma femme, mes parents, mon frère et ma soeur. Merci à vous tous. Bonne soirée", a déclaré Gianluigi Donnarumma.