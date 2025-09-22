DIRECT. Ballon d'or 2025 : Yamal et le PSG sacrés, Ousmane Dembélé grand favori, la cérémonie
Le Ballon d'or est officiellement remis ce lundi 22 septembre. Ousmane Dembélé est annoncé comme le grand favori.
- La cérémonie du Ballon d'or a débuté officiellement à 19h30 avec le traditionnel tapis rouge et toutes les stars du ballon rond ou presque car il n'y avait toujours pas les joueurs masculins du Real Madrid. La remise officielle du Ballon d'or féminin et masculin est prévue pour 22h30/23h. La France espère un nouveau sacre d'un Français, le sixième de l'histoire, Ousmane Dembélé.
- Pour cette 69e édition, 13 trophées seront remis ce lundi soir : en attendant les Ballons d’Or hommes et femmes, du Prix Socrates (meilleur engagement social hommes/femmes confondus), les premiers prix ont été attribués. Le FC Barcelone a remporté les deux Trophées Kopa, par l'intermédiaire de Lamine Yamal et Vicky López. Sacrée à l'Euro avec l'Angleterre, Sarina Wiegman a remporté le trophée Cruyff féminin. Chez les gardiens, Hannah Hampton et Gianluigi Donnarumma ont remporté le Trophée Yachine. Meilleur buteur et meilleure buteuse de la dernière saison, Viktor Gyökeres et Ewa Pajor se sont vus décerner les trophées Gerd Müller. Arsenal WFC a été élu meilleur club féminin.
- Une soirée réussie pour le Paris Saint-Germain. Si Luis Enrique a remporté le Trophée Cruyff masculin de meilleur entraîneur, le vainqueur de la Ligue des champions a été élu meilleur club masculin de l'année. Néanmoins, le début du classement du Ballon d'Or n'a pas été favorable aux Parisiens avec des positions contestables. Fabian Ruiz et João Neves sont respectivement 24e et 19e du Ballon d'Or. Deux places assez loin du Top 10 pour les deux joueurs devancés notamment par Jude Bellingham ou encore Scott McTominay... Double buteur et passeur décisif de la finale de la Ligue des champions, Désiré Doué est lui aussi seulement 14e du Ballon d'Or. De quoi énerver de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Arrivé au PSG l'hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia échoue aux portes du Top 10 (12e).
- Découvrez le classement du Ballon d'or au fur et à mesure que celui ci est dévoilé avec des surprises annoncées de la 30e à la 11e place : 30e : Michael Olise, 29e : Florian Wirtz, 28e : Virgil Van Dijk, 27e : Declan Rice, 26e : Erling Haaland, 25e : Denzel Dumfries, 24e : Fabian Ruiz, 23e : Jude Bellingham, 22e : Alexis Mac Allister, 21e : Serhou Guirassy, 20e : Lautaro Martinez, 19e : João Neves, 18e : Scott McTominay, 17e : Robert Lewandowski, 16e : Vinicius, 15e : Viktor Gyökeres, 14e : Désiré Doué, 13e : Harry Kane, 12e, Khvicha Kvaratskhelia, 11e : Pedri.
22:18 - La fondation Xana récompensée
Créée après le décès tragique de la fille de Luis Enrique, la fondation Xana remporte le Prix Socrates.
22:16 - Place au prix Socrates
La Princesse Charlène de Monaco fait son arrivée sur la scène du Théâtre du Châtelet pour remettre le Prix Socrates, récompensant les footballeuses et les footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs tels que des actions menées en faveur de l'insertion sociale, du développement environnemental ou de l'aide aux populations en grande précarité ou victimes de conflits.
22:14 - "Grâce à eux"
"C’est un honneur pour moi d’être ici et de recevoir cette récompense très importante pour notre club. Cela montre que c’est le collectif et l’équipe qui gagnent toujours. Je remercie tous mes joueurs, notamment ceux qui ne peuvent pas être là ce soir et tous les autres. Je remercie aussi les présidents et joueurs précédents, c’est aussi grâce à eux. Sans oublier les meilleurs supporters du monde, et c’est aussi pour eux que nous remportons ce trophée", a souligné le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.
22:10 - Le PSG sacré !
Sous les acclamations du Théâtre du Châtelet, le Paris Saint-Germain remporte le trophée de meilleur club de l'année.
22:02 - Le pin's de DJ Snake
Ce soir, DJ Snake arbore un costume avec un pin's du drapeau palestinien sur son col gauche.
22:01 - Arsenal triomphe !
Vainqueur de la Ligue des champions féminine, Arsenal est élu meilleur club féminin.
21:59 - "Ici, c'est Paris"
Fervent supporter du PSG, DJ Snake harangue la foule et fait monter l'ambiance d'un cran avec un "Ici, c'est Paris".
21:58 - Un casting XXL !
Le DJ de renommée internationale, DJ Snake va remettre les prix aux côtés de la légende argentine, Javier Pastore.
21:57 - La soirée continue
Ce sont désormais les prix des meilleurs clubs féminins et masculins qui vont être décernés.
21:52 - Gyökeres et Pajor récompensés !
L'attaquante polonaise Ewa Pajor et le Suédois Viktor Gyökeres remportent le trophée Gerd Müller.
21:50 - Prochain trophée
Le trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur va être remis dans quelques secondes par la légende portugaise, Luis Figo.
21:49 - Hommages rendus !
Après une vidéo retraçant les exploits de Gianluigi Donnarumma et Hannah Hampton, un hommage est rendu au Ballon d'Or 1964, Denis Las mais également à Diogo Jota, disparus tragiquement.
21:47 - "C'était une saison formidable"
"Merci à tous. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Je suis fier de ma performance dans la dernière saison. Merci à l'équipe du PSG, à mes anciens coéquipiers. C'est aussi grâce à eux que je suis là ce soir. C'était une saison historique et formidable. Aujourd'hui, je suis centré sur ma nouvelle aventure. Je remercie Manchester City. Nous avons de nombreux objectifs à atteindre et j'espère être aussi performant qu'avec mon ancien club. J'aimerais remercier ma famille, ma femme, mes parents, mon frère et ma soeur. Merci à vous tous. Bonne soirée", a déclaré Gianluigi Donnarumma.
21:42 - Donnarumma titré !
Gardien du Paris Saint-Germain lors de cette saison historique, Gianluigi Donnarumma est élu meilleur gardien masculin de la saison. Chez les femmes, c'est Hannah Hampton qui remporte le Trophée Yachine.