Vous ne connaissez pas encore cette nouvelle règle de la Ligue 1, des clubs sont mécontents

Alors que la nouvelle saison a débuté, cette règle fait polémique dans les couloirs.

La LFP change les règles du jeu. Alors que la saison 2025-2026 a repris ses droits ce week-end, un joueur sera désormais automatiquement suspendu après cinq cartons jaunes reçus au cours de la saison. Finie l'ancienne formule des " trois avertissements en dix matchs ", le compteur sera désormais global, et comptera pour toutes les compétitions nationales comme la Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Trophée des Champions.

L'idée de ce changement ? Clarifier et harmoniser un système parfois jugé flou par les clubs et les supporters. Ce nouveau dispositif a été validé par le groupe de travail sur l'amélioration du produit, qui s'est inspiré de ce qui existe déjà en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. Résultat, plus de transparence, et une règle simple que tout le monde pourra suivre.

Mais ce changement ne fait pas que des heureux. Côté optimistes, on estime que la mesure responsabilisera davantage les joueurs, sans pour autant casser le rythme des équipes. Cinq cartons sur une saison entière, c'est suffisamment de marge pour éviter les suspensions " injustes ", tout en sanctionnant ceux qui abusent des fautes tactiques ou de la contestation.

À l'inverse, certains jugent la réforme trop timide. Ils auraient préféré une véritable révolution, avec des mesures plus radicales pour renforcer le fair-play. Parmi les idées mises sur la table : un carton temporaire de dix minutes, inspiré du rugby, qui sanctionnerait immédiatement un comportement antisportif. Une option spectaculaire, mais jugée trop risquée pour l'équilibre du football professionnel français.

Ce qui est certain, c'est que cette règle va changer la gestion des effectifs. Les entraîneurs devront anticiper : protéger leurs cadres déjà avertis, ajuster leurs choix de titulaires et gérer la pression des grandes affiches. Les joueurs, eux, devront apprendre à mieux doser leur agressivité.