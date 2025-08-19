DIRECT. Real Madrid - Osasuna : suivez le match

C'est parti à l'Estadio Santiago-Bernabéu ! En clôture de la 1ère journée de la Liga, ce mardi 19 août, le Real Madrid de Mbappé reçoit Osasuna.

En direct

20:55 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! Le stade Santiago-Bernabéu est plein comme un œuf pour ce Real Madrid - Osasuna !

20:50 - Xabi Alonso fait déjà face à des problèmes Pour ce Real Madrid - Osasuna, le nouveau manager compte de nombreux absents notamment en défense et au milieu de terrain.

20:45 - Cette statistique va rassurer les supporters du Real Madrid Mis sous pression par la large victoire du FC Barcelone à Majorque (0-3), les Merengue doivent répondre face à Osasuna. Mais, pas de crainte pour les supporters madrilènes : le Real Madrid commence, ces dernières saisons, toujours très bien les campagnes nationales.

20:40 - La composition d'Osasuna L'expérimenté gardien Sergio Herrera (32 ans) aura le brassard de capitaine pour ce Real Madrid - Osasuna !

20:35 - Xabi Alonso évoque déjà un "grand jour" En conférence de presse, le manager du Real Madrid s'est confié concernant cette 1ère journée de La Liga : "Nous abordons tous ce match avec enthousiasme et impatience, impatients de commencer la saison. Ces deux semaines ont été courtes, mais intenses, et nous avons déjà hâte de fouler le sol du Bernabéu. Nous voulons bien commencer. Le premier match est toujours important. Demain (aujourd'hui, NDLR), c'est le grand jour."

20:30 - Quelle diffusion streaming pour le match Real Madrid - Osasuna ? Pour suivre Real Madrid - Osasuna en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

20:20 - Kylian Mbappé est sous pression Qui dit nouvelle ère, dit aussi une nouvelle manière de travailler. Xabi Alonso tient à ce que ses joueurs offensifs travaillent plus d'un point de vue défensif. Forcément, Mbappé et son partenaire Vinicius sont au centre des attentions : "Pour les attaquants, il est important de ne pas se laisser distancer lors des contre-attaques, mais aussi de pousser la ligne défensive lorsque nous attaquons. Nous voulons fonctionner comme une équipe. Cela nous aidera à améliorer toutes les distances, tant en défense qu'en attaque. Aujourd'hui, il est très important d'en être conscients. Je pense que nous avons fait un pas en avant lors de la Coupe du monde des clubs . C'est quelque chose que nous avons bien en tête et sur lequel nous avons travaillé."

20:15 - Une nouvelle ère s'ouvre pour le Real Madrid À l'intersaison, le club madrilène a changé d'entraîneur : Carlo Ancelotti est devenu sélectionneur du Brésil, Xabi Alonso, arrivé du Bayer Leverkusen, est devenu le maître de la Casa Blanca. Les Merengue ont également beaucoup recruté notamment dans le secteur défensif avec les latéraux Álvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold et le défenseur central Dean Huijsen. Plus haut sur le terrain, le milieu offensif argentin Franco Mastantuono doit apporter une pointe de magie.

20:10 - La composition du Real Madrid En l'absence de Dani Carvajal, l'Uruguayen Federico Valverde porte le brassard de capitaine pour ce Real Madrid - Osasuna.

20:05 - Sur quelle chaîne TV est diffusée Real Madrid - Osasuna ? Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Liga, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real Madrid - Osasuna. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1 pour suivre les exploits de Kylian Mbappé.