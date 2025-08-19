Real Madrid - Osasuna : Mbappé est sous pression... chaîne, compos

En clôture de la 1ère journée de Liga, en ce mardi 19 août, le Real Madrid accueille Osasuna à l'Estadio Santiago-Bernabéu.

C'est le retour du football de clubs en Europe. Après une saison sans titre majeur, le Real Madrid veut une revanche et pour cela, le club madrilène a fait sa révolution. Carlo Ancelotti a pris la direction de la sélection brésilienne, et Xabi Alonso, arrivé du Bayer Leverkusen, est désormais aux commandes. Les Merengue ont renforcé les rangs avec les latéraux Álvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold, le défenseur central Dean Huijsen et le milieu offensif Franco Mastantuono.

Face à la presse, le nouvel entraîneur s'est confié à l'aube de ce nouvel exercice : "Nous abordons tous ce match avec enthousiasme et impatience, impatients de commencer la saison. Ces deux semaines ont été courtes, mais intenses, et nous avons déjà hâte de fouler le sol du Bernabéu. Nous voulons bien commencer. Le premier match est toujours important. Demain, c'est le grand jour."

Critiqué lors de sa première saison malgré des statistiques ahurissantes (44 buts et 5 passes décisives en 59 matchs), Kylian Mbappé est au centre des attentions. En effet, Xabi Alonso demandera beaucoup plus de travail défensif à ses attaquants, dont la star française qui se retrouve ainsi un peu plus dans la lumière : "Il s'agit d'une question de prise de conscience de toutes les lignes. Pour les attaquants, il est important de ne pas se laisser distancer lors des contre-attaques, mais aussi de pousser la ligne défensive lorsque nous attaquons. Nous voulons fonctionner comme une équipe. Cela nous aidera à améliorer toutes les distances, tant en défense qu'en attaque. Aujourd'hui, il est très important d'en être conscients. Je pense que nous avons fait un pas en avant lors de la Coupe du monde des clubs . C'est quelque chose que nous avons bien en tête et sur lequel nous avons travaillé."

Dans le cadre de cette 1ère journée de la Liga, le Real Madrid accueille Osasuna . Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Liga, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real Madrid - Osasuna. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1 pour suivre les exploits de Kylian Mbappé.

Pour suivre Real Madrid - Osasuna en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

La composition probable des Merengue pour ce Real Madrid - Osasuna : Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Rodrygo, Vinicius, Mbappé.

La composition probable des Los Rojillos pour ce Real Madrid - Osasuna : Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Bretones, Torro, Oroz, Moncayola, Garcia, Budimir, Barja.