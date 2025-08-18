L'offre colossale de Manchester City pour Donnarumma, le PSG va faire une belle opération

L'Italien est déjà prêt à faire ses valises pour rejoindre l'Angleterre.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma semble toucher à sa fin. Arrivé libre en 2021, accueilli comme l'un des plus grands gardiens de sa génération, le portier italien vit sans doute ses dernières heures sous le maillot du PSG. L'arrivée de Lucas Chevalier a d'ailleurs scellé son sort.

Sur ses réseaux sociaux, l'international italien a confirmé son envie de tourner la page parisienne, à un an de la fin de son contrat. Et si plusieurs grands clubs européens – Bayern Munich, Inter Milan, Manchester United ou encore Galatasaray – ont manifesté un intérêt, c'est bien Manchester City qui tient définitivement la corde. D'après les informations de Fichajes, les Citizens seraient prêts à mettre entre 30 et 40 millions d'euros pour convaincre le PSG. Une offre que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne devraient pas refuser, d'autant qu'un accord de principe existe déjà entre Donnarumma et le champion d'Angleterre.

Pep Guardiola pourrait donc récupérer un gardien de 26 ans au sommet de sa carrière, champion d'Europe et élu meilleur joueur de l'Euro. Un renfort de poids alors que City s'apprête à libérer Ederson, en partance pour Galatasaray contre environ 10 millions d'euros. Une opération à deux bandes qui permettrait aux Skyblues de se renforcer tout en équilibrant leurs comptes.

Pour le PSG, ce départ représenterait une double opportunité : alléger une masse salariale conséquente et financer la suite d'un mercato encore animé. Car Donnarumma n'est pas le seul concerné par le grand ménage estival : Randal Kolo Muani, Carlos Soler et Renato Sanches figurent aussi sur la liste des candidats au départ.