Adrien Rabiot mis à pied, De Zerbi n'en veut plus ! Les raisons

La saison de l'Olympique de Marseille débute très mal avec la mise à l'écart de l'international français.

C'est un coup de tonnerre à Marseille. Alors que la saison n'a commencé que depuis quelques jours, l'OM est déjà en crise. Après une défaite très difficile à encaisser face à Rennes en ouverture de la journée, une altercation a eu lieu entre plusieurs jours dont Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Une gifle aurait même été infligée avant que le technicien italien, Roberto De Zerbi ne sépare les deux deux joueurs.

Ecartés temporairement du groupe professionnel, l'histoire ne s'arrête finalement pas là. L'international français, qui trouve une seconde jeunesse à Marseille, a été mis à pied par le club selon les informations de RTL, confirmées par RMC. La mère et agent d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, a confié au premier média cité avoir été informée de la volonté de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, de se séparer de l'international français après cet évènement. Elle a été avertie le 18 août 2025 de la mise à pied de son fils et a souhaité en savoir sur cette sanction et si elle allait prochainement être levée mais après un silence radio =du club et notamment de son directeur sportif Medhi Benatia sur la question, l'avocat d'Adrien Rabiot a été contacté par Benjamin Arnaud ce mardi 19 août, (le secrétaire général de l'OM), pour lui signifier que Roberto De Zerbi ne souhaitait plus avoir Adrien Rabiot dans son effectif. Le coach invoque "un manque d'investissement" du joueur comparé à la saison dernière pour justifier une telle décision. L'argument n'est pour le moment pas audible par le clan Rabiot.