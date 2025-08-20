Le PSG prêt à se séparer de son joueur pour une somme exorbitante, Arsenal intéressé

La fin du mercato s'annonce agitée dans tous les championnats et notamment du côté de la France.

Tic tac, le mercato 2025 est en passe de se terminer et il reste beaucoup d'incertitudes un peu partout et notamment dans de grosses écuries. Si le plus gros a été réalisé par les clubs, quelques coups sont encore à prévoir dans les prochains jours. C'est le cas à Arsenal. Si on espérait voir Lee Kang-in sous le maillot des Gunners, il faudra sans doute attendre.

Le Paris Saint-Germain (PSG) a demandé un montant de transfert bien plus élevé que prévu, rendant ainsi l'avancée des négociations bien plus difficiles. Selon Goal, le PSG a imposé une somme exorbitante à Arsenal, qui s'intéresse à Lee Kang-in, rendant la transaction incertaine.

Sous la houlette de Luis Enrique au PSG, Lee n'a pas trouvé l'opportunité d'exprimer tout son talent sur le terrain, ce qui a attiré l'attention du vice champion d'Angleterre. Cependant, la direction parisienne a fixé un prix très élevé, ne voulant pas le brader. Arsenal cherche un profil de joueur créatif capable d'évoluer entre la défense et le milieu de terrain, justifiant ainsi leur intérêt pour le jeune sud-coréen. Mais avec une évaluation fixée à 45 millions d'euros, Arsenal hésite à faire un tel investissement.

La direction des Gunners explore d'autres pistes, notamment l'idée d'un prêt plutôt qu'un achat définitif. Mais le PSG préfère un transfert complet, méthode assurant des liquidités immédiates pour potentiellement renforcer leur effectif.

Le PSG a rejeté plusieurs offres pour Lee durant ce mercato, indiquant que leur position n'a pas changé, à moins d'une proposition qui satisfera le club. D'après 'Transfermarkt', la valeur marchande actuelle de Lee est estimée à 25 millions d'euros, et selon 'Capology', son salaire annuel est de 3,64 millions d'euros. Arsenal devra donc faire face aux demandes du PSG et assurer un même niveau de salaire, de quoi compliquer toute transaction.