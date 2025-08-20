Cristiano Ronaldo va se marier, les détails de son contrat de mariage avec Georgina sont fous

La star portugaise va se marier avec la femme qui partage sa vie depuis leur rencontre en 2016.

Cet été 2025 marque un tournant dans la relation entre Cristiano Ronaldo et Georgina avec la publication sur les réseaux sociaux d'un engagement officiel entre les deux. En effet, Georgina a partagé une photo dévoilant une somptueuse bague de fiançailles, avec pour légende : " Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes celles à venir. " Pour rappel, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont rencontrés en 2016 dans une boutique Gucci à Madrid où Georgina travaillait comme vendeuse. Il s'agissait à l'époque d'un véritable coup de foudre, une étincelle immédiate entre la star portugaise et la future influenceuse : "Ce fut l'amour dès le premier regard pour tous les deux". Leur relation, officialisée début 2017, s'est rapidement consolidée autour d'une grande famille recomposée, désormais composée de cinq enfants.

Après l'annonce des fiançailles et selon TV Guia, les deux personnalités auraient déjà rédigé un contrat prénuptial pour garantir tous les droits à leurs enfants en cas de divorce. Cristiano Ronaldo garantirait à Georgina une pension à vie, pour elle et pour ses enfants. La somme aurait même été dévoilée, on parlerait de 114 000 dollars par mois, ce qui correspond à un peu plus de 97 000 euros, soit plus d'un million d'euros par an. Cet accord aurait été signé par le couple juste après la naissance de leur première enfant, Alana Martina, le 12 novembre 2017.

La future femme de Cristiano Ronaldo aurait également demandé de garder la propriété de la villa de La Finca, estimée à plus de 5,64 millions de dollars, en cas de rupture. Cette propriété de 4 000 m2 arbore même le monogramme " CR " gravé sur les poignées de porte. Notons que même si les sommes paraissent totalement folles, Cristiano Ronaldo est, avec un revenu annuel de 250 millions d'euros en Arabie saoudite, l'athlète le mieux payé de l'histoire. Sa fortune totale serait de 2,23 milliards de dollars selon la presse.