Attention à l'heure du tirage de la Ligue des champions, l'horaire va vous surprendre

Semaine de tirage de la Ligue des champions pour les clubs français avec un horaire étrange.

La campagne de Ligue des champions 2025 - 2026 a déjà été lancée depuis le 8 juillet 2025 et se terminera avec la finale, à Budapest (Hongrie), le samedi 30 mai 2026. Mais un évènement très attendu arrive à grand pas, le tirage au sort de la phase de championnat de la plus prestigieuse des compétitions.

Le tirage aura lieu à Monaco comme le veut très souvent la tradition, le 28 août prochain. Vingt-neuf équipes se sont qualifiées automatiquement, soit grâce à leur classement dans leur championnat national, soit en tant que vainqueurs de la Champions League (Paris Saint-Germain) ou de l'UEFA Europa League (Tottenham). Sept autre équipes se sont qualifiées grâce aux barrages qui se sont disputés durant le mois d'août.

Comme tous les ans, plusieurs tirages auront lieu, le premier débute donc le 28 août à un horaire très inhabituel puisqu'il aura lieu à 18h, heure française et sera à suivre sur notre site, mais également sur les antennes de Canal +, diffuseur officiel de la Ligue des champions. Le tirage des barrages pour la phase à élimination directe se déroulera le 30 janvier 2026 alors que celui des huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale est attendu pour le 27 février 2026.