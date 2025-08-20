La révélation de Mourinho sur Messi chaque fois qu'ils s'affrontaient

Les deux hommes se sont affrontés à de nombreuses reprises et le technicien portugais garde un souvenir précis.

José Mourinho est un nom qui évoque immédiatement des rivalités intenses dans le football, notamment avec le FC Barcelone. Sa célèbre confrontation avec l'équipe de Guardiola reste gravée dans la mémoire du monde du football comme l'une des plus chargées en tensions. Cette époque particulière a également été marquée par le duel entre Messi et Cristiano Ronaldo, deux titans du football.

Dernièrement, des déclarations de José Mourinho concernant Lionel Messi ont fait le tour de la presse. Lors d'une interview accordée à Sportynet, l'actuel entraîneur de Fenerbahçe a avoué que Messi, légende du Barça, était le joueur qui l'avait le plus fait grandir en tant qu'entraîneur. Mourinho a confié que chaque confrontation avec Messi le forçait à se surpasser intellectuellement. Ce n'est pas la première fois que le tacticien portugais loue les qualités de l'ex-attaquant du FC Barcelone. En février dernier, il avait révélé qu'il aurait adoré le coacher, tout en admettant que Messi n'avait guère besoin d'entraîneur, tant il semblait tout savoir naturellement. Peut-être, disait-il, que Messi pourrait même apprendre des choses aux entraîneurs eux-mêmes. Pour Mourinho, avoir Messi à ses côtés serait déjà un honneur.

Tout au long de sa carrière, Mourinho a affronté Messi à 25 reprises, avec un bilan de sept victoires, neuf défaites et neuf matchs nuls. Leur première rencontre a eu lieu lors de la Ligue des Champions de la saison 2005/2006, lorsque le Barça a éliminé Chelsea en huitièmes de finale. Pour rappel, ce match avait pourtant marqué le début d'une rivalité entre Mourinho et Messi, surtout après que l'entraîneur portugais ait accusé le prodige argentin de simuler des fautes sur le terrain cette saison là.