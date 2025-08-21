Il était un joueur des Dallas Mavericks en NBA, il est désormais le plus grand joueur de l'histoire du football

Vous ne connaissez peut être pas son nom, mais il est passé de la NBA au football en quelques années.

Les sportifs qui changent de discipline pendant leur carrière, c'est rare, mais ça existe. En Russie, un joueur fait désormais sensation avec son physique de basketteur assez fou. Son nom ? Pavel Podkolzin. Le désormais attaquant de 2,26m, qui doit sa taille à l'acromégalie et à un trouble de l'hypophyse , fut l'un des nombreux joueurs étrangers à arriver en NBA.

S'il n'a pas percé dans la ligue américaine, il a tout de même joué 6 matchs avec l'équipe des Dallas Mavericks. Sa carrière avait débuté après un passage au Sibirtelecom Lokomotiv, à Novossibirsk et à Varèse , avant de rejoindre la draft NBA avec le Jazz qui le sélectionna 21e lors de la draft 2004. Il sera finalement transféré immédiatement à Dallas.

Mais malgré sa taille et son envergure, il ne percera pas vraiment. Son aventure américaine se limita à six matchs en deux saisons . Il joua un total de 28 minutes, inscrivit quatre points, tous sur la ligne des lancers francs, capta neuf rebonds et réalisa un contre. Il quitta la NBA en 2006 pour tenter l'aventure dans d'autres ligues moins prestigieuses, mais en vain.

C'est donc sur le gazon qu'il a décidé de se lancer et est devenu le plus grand joueur de l'histoire du football avec l'Amkal Moscou. "C'est une formidable opportunité de pratiquer ce sport ", a déclaré Podkolzin à Baja News après avoir été convaincu par le président de son nouveau club, avec qui il partageait une équipe de basket. " Je joue en Coupe de Russie et, honnêtement, je ne sais pas quoi dire . J'en suis reconnaissant ", a-t-il déclaré.