DIRECT. PSG - Angers : Dembelé rate le coche, suivez le match

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain accueille Angers au Parc des Princes pour l'ouverture de la 2ème journée de Ligue 1.

En direct

21:51 - Début de seconde période C'est reparti pour cette rencontre, les Angevins donnent le coup d'envoi de la seconde période

21:40 - Le trophée parisien avec les anciens Des anciens joueurs parisiens comme Giuly, Rothen et Hoarau ont pris la pause en amont de cette rencontre avec le trophée de la Ligue des Champions

21:39 - Le penalty manqué de Dembelé (vidéo) Revivez en vidéo, le penalty manqué d'Ousmande Dembelé

21:35 - Mi-temps au Parc ! Face à un bloc défensif bien en place de la part des Angévins, les Parisiens n'arrivent pas à trouver des solutions avec peu d'actions construites. Toujours 0-0 entre les deux équipes à la pause

21:33 - 45+2' - 4 minutes d'arrêts de jeu Mr. Leleu a accordé 4 minutes d'arrêts de jeu dans cette première mi-temps

21:30 - 45' - Tentative vaine de Dembelé Une énième frappe de Ousmane Dembelé qui passe au dessus des buts de Koffi. On voit beaucoup de frappes de loin du côté de PSG mais peu d'actions construites

21:27 - 41' - Dembelé en manque de réalisme Ousmane Dembelé voit sa frappe s'envoler au dessus des buts. L'attaquant parisien fait preuve d'impatience sur certaines actions

21:25 - 39' - Doué au sol Après une série de dribbles à l'entrée de la surface, Doué est déséquilibré par Raolisoa. Il reste un petit moment au sol. L'arbitre juge qu'il y avait pas matière de siffler penalty

21:22 - 37' - Hakimi imprécis Sur une remise de Barcola, Hakimi arme une frappe un peu en reculant. Sa tentative passe largement au dessus des buts angévins

21:21 - 35' - Raolisoa précieux Sur un centre dangereux de Fabian Ruiz dans la surface, l'angévin Raolisoa parvient à dévier le ballon de la tête et le sortir en corner. Le PSG enchaîne les attaques

21:19 - 33' - Superbe frappe de Doué Frappe soudaine du pied droit de Désiré Doué, bien enveloppée mais qui passe juste au dessus du cadre des buts angévins. Hormis le penalty, c'est la première grosse occasion parisienne

21:15 - 30' - Joao Neves précieux en défense Le milieu Portugais parvient à couper un centre de Lepaul en direction de Cherif et permet aux Parisiens de se dégager

21:13 - 27' - Penalty manqué pour Dembelé Ousmane Dembelé rate le cadre sur son penalty en tirant trop fort. Le ballon passe au dessus pour le grand bonheur des angévins

21:12 - 26' - Penalty pour le PSG Marius Courcoul déséquilibre Joao Neves, l'arbitre n'hésite pas à siffler penalty pour le PSG