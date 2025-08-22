DIRECT. PSG - Angers : Dembelé rate le coche, suivez le match
Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain accueille Angers au Parc des Princes pour l'ouverture de la 2ème journée de Ligue 1.
21:51 - Début de seconde période
C'est reparti pour cette rencontre, les Angevins donnent le coup d'envoi de la seconde période
21:40 - Le trophée parisien avec les anciens
Des anciens joueurs parisiens comme Giuly, Rothen et Hoarau ont pris la pause en amont de cette rencontre avec le trophée de la Ligue des Champions
Les légendes du @PSG_inside avec le trophée de la @ChampionsLeague ????????#PSGSCO pic.twitter.com/um36smRWay— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 22, 2025
21:39 - Le penalty manqué de Dembelé (vidéo)
Revivez en vidéo, le penalty manqué d'Ousmande Dembelé
Ousmane Dembele pic.twitter.com/vo6JIQDA6E— Big Chance Missed (@ChanceMissed) August 22, 2025
21:35 - Mi-temps au Parc !
Face à un bloc défensif bien en place de la part des Angévins, les Parisiens n'arrivent pas à trouver des solutions avec peu d'actions construites. Toujours 0-0 entre les deux équipes à la pause
21:33 - 45+2' - 4 minutes d'arrêts de jeu
Mr. Leleu a accordé 4 minutes d'arrêts de jeu dans cette première mi-temps
21:30 - 45' - Tentative vaine de Dembelé
Une énième frappe de Ousmane Dembelé qui passe au dessus des buts de Koffi. On voit beaucoup de frappes de loin du côté de PSG mais peu d'actions construites
21:27 - 41' - Dembelé en manque de réalisme
Ousmane Dembelé voit sa frappe s'envoler au dessus des buts. L'attaquant parisien fait preuve d'impatience sur certaines actions
21:25 - 39' - Doué au sol
Après une série de dribbles à l'entrée de la surface, Doué est déséquilibré par Raolisoa. Il reste un petit moment au sol. L'arbitre juge qu'il y avait pas matière de siffler penalty
21:22 - 37' - Hakimi imprécis
Sur une remise de Barcola, Hakimi arme une frappe un peu en reculant. Sa tentative passe largement au dessus des buts angévins
21:21 - 35' - Raolisoa précieux
Sur un centre dangereux de Fabian Ruiz dans la surface, l'angévin Raolisoa parvient à dévier le ballon de la tête et le sortir en corner. Le PSG enchaîne les attaques
21:19 - 33' - Superbe frappe de Doué
Frappe soudaine du pied droit de Désiré Doué, bien enveloppée mais qui passe juste au dessus du cadre des buts angévins. Hormis le penalty, c'est la première grosse occasion parisienne
21:15 - 30' - Joao Neves précieux en défense
Le milieu Portugais parvient à couper un centre de Lepaul en direction de Cherif et permet aux Parisiens de se dégager
21:13 - 27' - Penalty manqué pour Dembelé
Ousmane Dembelé rate le cadre sur son penalty en tirant trop fort. Le ballon passe au dessus pour le grand bonheur des angévins
21:12 - 26' - Penalty pour le PSG
Marius Courcoul déséquilibre Joao Neves, l'arbitre n'hésite pas à siffler penalty pour le PSG
21:08 - 23' - Reprise du match
Après 3 minutes d'arrêts de jeu pour permettre à l'arbitre remplaçant de faire son apparition le jeu reprend