PSG - Angers : retrouver l'allant offensif perdu

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain accueille Angers au Parc des Princes pour l'ouverture de la 2ème journée de Ligue 1.

Après un démarrage en douceur à Nantes (1-0), le Paris Saint-Germain retrouve enfin sonpublic, plus de trois mois après son dernier match disputé à domicile. Forts d'un été déjà marqué par la conquête de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, les hommes de Luis Enrique veulent lancer leur saison à domicile sur une note victorieuse. Si la solidité défensive a déjà apporté des garanties, le secteur offensif reste encore en rodage après deux prestations sans éclat. La réception d'Angers pourrait ainsi offrir l'occasion aux champions d'Europe de se montrer plus rassurants dans leur animation offensive.

Un effectif presque au complet

Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur le retour de suspension de Joao Neves, précieux au milieu de terrain. En revanche, Senny Mayulu reste indisponible, victime d'une blessure à l'adducteur. Le technicien espagnol devrait à nouveau accorder sa confiance à Lucas Chevalier dans les buts, un choix assumé par le coach ibérique car même si Donnarumma a repris l'entraînement avec le club en cette fin de semaine mais semble déjà vivre ses derniers jours dans la capitale. L'objectif pour le PSG est clair, enchaîner un deuxième succès et commencer la saison de Ligue 1 au Parc par une victoire convaincante.

Présent hier en conférence de presse comme souvent, l'entraîneur parisien a insisté sur l'importance de la rigueur et de la constance : " Ce que nous pouvons ajouter, c'est travailler sur les choses que nous pensons essentielles pour ce match. Nous devons avoir une structure claire pour attaquer et être performants dans le pressing. " Interrogé sur ses choix et ses méthodes, Enrique a écarté toute idée de superstition : " Je ne fais rien avec la superstition. Je suis fier de mon travail, et le reste ne compte pas. Si un joueur s'entraîne à très haut niveau, alors il mérite de jouer, peu importe son âge ou sa nationalité. " Des mots qui traduisent une exigence permanente, mais aussi une confiance totale dans son groupe.

En face, le SCO Angers espère déjouer les pronostics. Les Angevins ont parfaitement lancé leur saison en battant le Paris FC (1-0), mais se déplacent au Parc avec prudence. Les hommes d'Alexandre Dujeux n'ont plus battu le PSG depuis janvier 1975 et restent sur une série noire contre les Parisiens. Pour ne rien arranger, Louis Mouton, exclu dès son premier match, manquera cette affiche et privera son équipe d'un élément important au milieu. Angers pourra néanmoins s'appuyer sur sa discipline défensive, qui avait permis de contenir le Paris FC malgré une infériorité numérique. Reste à savoir si cette organisation suffira face à l'armada offensive parisienne.

Une soirée de fête au Parc

Au-delà du terrain, la soirée s'annonce particulière pour les 45 000 spectateurs attendus. Après la rencontre, le PSG présentera ses cinq trophées glanés au cours des derniers mois : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions et Supercoupe d'Europe. Un moment fort qui pourrait être accompagné d'un tour d'honneur, avec une attention particulière pour Gianluigi Donnarumma, qui pourrait marquer les adieux au public du Parc des Princes. Une manière de célébrer les succès récents, tout en tournant peut-être une page importante de l'histoire récente du club.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Dirigée par l'arbitre par Hakim Ben El Hadj, cette première rencontre à domicile de la saison au Parc des Princes aura lieu ce vendredi à 20h45.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Angers ?

Cette première rencontre de la 2ème journée de L1 sera diffusée exclusivement par la chaîne Ligue 1 Plus. Pour les abonnements, il existe un pass à 14,99€ par mois pour avoir 8 matches sur 9 de L1, avec un engagement d'un an, pour deux écrans. Si vous ne voulez pas d'engagement, le prix passe à 19,99€ mensuels. Enfin, une offre à 9,99€ mensuels existe pour les moins de 26 ans (sans engagement, pour un seul écran).

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Paris Saint-Germain : Chevalier - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Hanin - Raolisoa, Belkhdim, Belkebla, Chérif - Allevinah, Lepaul

Les différentes côtes

Les Parisiens restent ultra favoris pour ce duel face à Angers au Parc.

Betclic : PSG 1,08 / Nul 11,75 / Angers 26,50

Winamax : PSG 1,08 / Nul 12,00 / Angers 27,50

Unibet : PSG 1,07 / Nul 12,00 / Angers 27,50

Parions Sports : PSG 1,10 / Nul 11,00 / Angers 22,00



