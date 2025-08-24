DIRECT. Oviedo - Real : suivez le match
Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du promu du Real Oviedo à l'occasion de la deuxième journée de Liga ce dimanche. Suivez le match en direct.
21:12 - Une période estivale chargée
Qui dit montée en Liga dit revue des ambitions à la hausse. Et le Real Oviedo ne déroge pas à la règle. Les promus se sont largement renforcés durant ce mercato estival avec l'arrivée de 11 joueurs. Mais le club espagnol a recruté malin avec trois petits millions dépensés. Le reste des joueurs sont des prêts ou des transferts libres. Parmi ceux là on peut citer l'ancien Marseillais Eric Bailly qui est sur le banc.
21:05 - La belle série des Azules
Même si cette série date de la fin de la campagne d'Oviedo en fin de saison dernière en deuxième division, les promus restent sur une invincibilité très intéressante à domicile. Oviedo a remporté six de ses sept derniers matchs à la maison.
20:58 - Une dernière confrontation qui remonte
La longue absence d'Oviedo dans l'élite fait que la dernière confrontation entre les deux équipes remontent à 2002. Mais lors des six dernières confrontations, le Real est invaincu (3n, 3d) même si ce n'était pas la même époque.
20:51 - Le Real Madrid peut remercier Mbappé
Si Oviedo s'est incliné en ouverture de la saison en Liga, le Real Madrid a bien entamé sa saison avec un court succès face à Osasuna (1-0). Et les Merengues peuvent remercier leur nouveau numéro 10. Kylian Mbappé a obtenu et transformé le pénalty qui a amené le seul but du match.
20:44 - Le grand retour d'Oviedo
Cet Oviedo - Real est un match de prestige pour les promus qui retrouvent l'élite après 25 ans d'absence. Leur dernière campagne en première division espagnole remontait à la saison 2000-2001. Ça a commencé par un revers à Villarreal la semaine passée pour les Azules (0-2).
20:37 - Mbappé titulaire, Mastantuono aussi
On connait les deux onze de départ de ce Oviedo - Real. Chez les promus, pas de Santi Cazorla. Le milieu de terrain de 40 ans est sur le banc. Le XI de départ d'Oviedo : Escandell - Vidal, Luengo, Costas, Calvo Alhassane - Sibo, Dendoncker, Ilic - Chaira, Rondon.
Xabi Alonso lance sa jeune pépite Franco Mastantuono dès le deuxième match de la saison. Le milieu argentin sera notamment au soutien de Kylian Mbappé qui est aligné à la pointe de l'attaque madrilène. Le XI de départ du Real : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Güler - Mastantuono, Mbappé, Rodrygo