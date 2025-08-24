Oviedo - Real : les grands débuts d'une pépite aux côtés de Mbappé

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du promu du Real Oviedo à l'occasion de la deuxième journée de Liga ce dimanche (21h30).

Le Real Oviedo fait son grand retour en Liga cette saison. Le club du nord de l'Espagne n'avait plus connu l'élite depuis la campagne 2000-2001 et a renoué avec le plus haut niveau du football espagnol avec un revers sur la pelouse de Villarreal (0-2). La réception du Real Madrid n'est pas forcément le meilleur moyen de décrocher un premier succès cette saison même si les Azules ont remporté six de leur sept derniers matchs à la maison.

En face, le Real Madrid a plutôt commencé timidement cet exercice 2025-2026. Les joueurs de Xabi Alonso ont accroché un court succès sur leur pelouse face à Osasuna (1-0) grâce à Kylian Mbappé. Mais certainement que le nouveau coach du Real attend un peu plus de ses joueurs même si ces derniers n'ont effectué qu'un seul petit match de préparation après la Coupe du monde des clubs disputée en juillet dernier.

A quelle heure débute le match Oviedo - Real ?

Le match Oviedo - Real débutera à 21h30 ce dimanche. Il se déroulera au stade Carlos Tartiere d'Oviedo, en Espagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Oviedo - Real ?

Bein Sports 1 diffusera cette rencontre entre Oviedo et le Real qui compte pour la deuxième journée de la Liga.

Quelle diffusion streaming pour le match Oviedo - Real ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Oviedo - Real. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Oviedo - Real ?

Du côté d'Oviedo, le légendaire milieu de terrain de 40 ans Santi Cazorla ne devrait pas être titulaire pour la réception du Real Madrid. Le XI probable des Azules : Escandell - Vidal, Luengo, Calvo, Alhassane - Ejaria, Sibo, Hassan, Ilic - Chaira, Rondon.

En face, comme lors du premier match cette saison, Mendy, Camavinga, Endrick et Bellingham manqueront à l'appel. En revanche, Rüdiger est de retour de suspension mais devrait débuter sur le banc. En revanche, on pourrait assister à la première titularisation du jeune crack argentin de 18 ans Franco Mastantuono. Le XI probable des Merengues : Courtois - Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Mastantuono - Mbappé, Vinicius.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Oviedo - Real ?

Betclic : Oviedo 9,75 / Nul 5,50 / Real Madrid 1,29

Unibet : Oviedo 9,30 / Nul 5,25 / Real Madrid 1,30

Winamax : Oviedo 10 / Nul 5,50 / Real Madrid 1,29