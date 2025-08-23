Levante - Barcelone : nouvelle sortie sérieuse pour Yamal et les Blaugranas 

Le FC Barcelone est encore en déplacement lors de la 2e journée de Liga et se rend aujourd'hui sur la pelouse de Levante, quelques jours après avoir prolongé Jules Koundé.

Après Majorque, le FC Barcelone voyage à Levante pour la deuxième journée de la Liga ce samedi 23 août. Les Catalans entament ce début de Championnat avec sérénité. Large vainqueur 3-0 de Majorque le week-end dernier, le champion en titre à verrouillé quelques jours après ce succès probant, l'un de ses tauliers défensifs jusqu'en 2030 : Jules Koundé. Hansi Flick doit s'en réjouir. Le Français a été le joueur, l'an passé, le plus utilisé dans la saison par le technicien allemand. De bonne augure avant d'affronter Levante, une équipe contre laquelle le club catalan n'a plus perdu depuis 2019.

Hansi Flick se méfie toutefois de Levante qui dispose "d'une bonne défense avec des joueurs rapides et doués dans les transitions". Pour s'assurer une 2e victoire en autant de match, l'entraîneur barcelonais a "besoin de tout le monde". Parmi les joueurs opérationnels il y a notamment la nouvelle recrue estivale Marcus Rashford qu'il semble apprécier en raison "des options qu'il offre". On peut également citer la pépite espagnole et candidat au ballon d'or, Lamine Yamal qu'il trouve "fantastique". Il y néanmoins une incertitude autour de Robert Lewandowski qui attend l'aval des médecins pour refouler les terrains. Oui le FC Barcelone a une armada que beaucoup d'équipes craignent mais pas Levante qui a déjà à plusieurs reprises, dans le passé, surpris les Catalans.

A quelle heure et sur quelle chaîne voir Levante FC Barcelone ?

Le match est diffusé sur beIN Sports 2 et sera à suivre à partir de 20h30 sur notre site. La rencontre débutera cependant qu'à 21h30.

Les compos probables

Hansi Flick va très certainement aligner son onze titulaire pour ce déplacement piégeux.